Энергетики уточнили сроки восстановления света в Соколовке

АО «РГРЭС» предоставило обновленные данные о ходе работ по устранению последствий отключения электроэнергии в микрорайоне Соколовка. С раннего утра ремонтные бригады трудятся на месте.

Авария, вызвавшая отключение электроэнергии, произошла в 08:15 утра 20 октября. Без электричества остались жители по следующим адресам: улицы Гагарина, Железнодорожная, Ленпоселок, Луговая, Мира, Попова, Садовая, Тепличная, Школьная, Полиграфистов, Ушинского, Запрудная, 1-я и 2-я улицы Механизаторов, проезд Ушинского, а также территория станции Лесок.

По состоянию на 15:36, специалисты компании продолжают ремонтные работы. В настоящее время бригада устанавливает соединительные муфты на поврежденном участке. После завершения этого этапа электролаборатория выполнит необходимые испытания кабельной линии, чтобы убедиться в ее безопасности и готовности к подаче электроэнергии.

Представители РГРЭС сообщили, что при благоприятных условиях электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 2 часов.

Для получения актуальной информации и уточнения деталей по вопросам электроснабжения можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.