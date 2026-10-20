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Медицина

Врачи из Рязани помогли 100-летнему пациенту восстановить речь после инсульта

Анастасия Мериакри
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В Городской клинической больнице № 11 Рязани пациента, которому недавно исполнилось 100 лет, выписали после успешного лечения. Он проходил реабилитацию в неврологическом отделении, специализирующемся на лечении пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, вызванными инсультом.

При поступлении в больницу у пациента диагностировали моторную афазию средней степени тяжести. Это нарушение речи, при котором человек испытывает трудности с подбором слов и выражением мыслей. Восстановление речевых функций стало главной задачей врачей.

Более двух недель с пациентом работали опытные специалисты. В команду входили лечащие врачи, логопед, психолог и специалисты по медицинской реабилитации. Благодаря комплексному подходу состояние мужчины улучшилось, и его речь частично восстановилась.

В беседе с лечащим врачом Анастасией Радостиной пациент рассказал о своей жизни, увлечениях пчеловодством и рыбалкой. Несмотря на трудности с речью после инсульта, он выразил благодарность врачам за помощь и профессионализм.

Заведующая неврологическим отделением Татьяна Луковникова отметила важность комплексного подхода в лечении таких пациентов. «В лечении инсульта важны своевременная медицинская помощь и комплексная реабилитация. Восстановление требует участия специалистов разных профилей, в том числе логопеда, психолога и реабилитологов. Наша задача — помочь пациенту восстановить утраченные функции и вернуть максимально возможную самостоятельность», — подчеркнула она.

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