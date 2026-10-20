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Общество

Жителям Рязанской области обеспечат круглосуточный доступ в укрытия

Олеся Чугунова
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Региональный комитет по информации и массовым коммуникациям сообщает, что решением Оперативного штаба Рязанской области управляющие компании и ТСЖ обязаны обеспечить круглосуточный беспрепятственный доступ населения в укрытия в многоквартирных домах при объявлении беспилотной и иной опасности. Работа ведётся по поручению губернатора Павла Малкова.

При возникновении опасности управляющим компаниям и ТСЖ необходимо обеспечить жителям круглосуточный беспрепятственный доступ в расположенные в многоквартирных домах укрытия и заглубленные помещения подземного пространства.

Кроме того, управляющие компании и товарищества собственников жилья должны разместить инструкции о порядке действий при ЧС, указатели «Укрытие», информационные таблички о месте нахождения ключей от помещений и контактные данные ответственных служб. В регионе для этого подготовлены единые нормативы и инструкции. Контроль за исполнением возложен на Государственную жилищную инспекцию Рязанской области и глав муниципальных округов.

Также в Рязанской области в национальном мессенджере MAX создан чат-бот «Карта укрытий Рязанской области». С его помощью жители региона могут по геолокации на мобильном устройстве найти ближайшие укрытия. Чат-бот доступен по ссылке.

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