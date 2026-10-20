Суд обязал власти Старожиловского района разработать проект газификации

Прокуратура Старожиловского района через суд решила вопрос с отсутствием газоснабжения в одном из населенных пунктов района. В ходе проверки надзорного органа было выявлено, что местная администрация не выполнила свои обязанности по разработке проекта газификации деревни Кореньки.

Жители деревни до сих пор не обеспечены газом, что является нарушением их прав. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия администрации незаконным.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал местную власть разработать проект газификации населенного пункта.

Прокуратура Старожиловского района контролирует выполнение судебного решения.