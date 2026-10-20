Рязанец избил спящего работника конюшни металлическим предметом из-за знакомой

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Рязани. Мужчине инкриминируется пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с использованием предмета, применяемого в качестве оружия.

По данным следствия, преступление было совершено в декабре 2025 года в селе Подвязье. Обвиняемый и его знакомый приехали в населенный пункт, чтобы разрешить конфликт между их общей знакомой и сотрудником местной конюшни.

Когда они прибыли на место, их оппонент спал. Фигурант воспользовался его беспомощным состоянием и нанес многочисленные удары металлическим предметом, который использовал как оружие. В результате нападения пострадавший получил серьезные травмы головы, включая переломы черепа.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно статье 111 УК РФ с отягчающим обстоятельством, максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы.

Собранные доказательства переданы в Рязанский районный суд Рязанской области для рассмотрения дела по существу.