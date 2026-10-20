Павел Малков рассказал о 106 педагогах, привлечённых по программе «Земский учитель»

В текущем году благодаря федеральной программе «Земский учитель», реализуемой в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», коллективы 15 школ Рязанской области пополнились новыми специалистами. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«16 педагогов пришли в сельские школы Рязанской области по программе «Земский учитель». С 2020 года она помогла привлечь в школы Рязанской области 106 педагогов. Многие из них приехали из других регионов. Благодарю учителей за этот выбор и за труд, который они вкладывают в будущее наших детей!», – сказал Павел Малков.

Как отметил глава региона, новые учителя прибыли не только из Рязани, но и из Пензенской, Тамбовской, Владимирской и Нижегородской областей. Они преподают русский язык и литературу, математику, английский язык, физику, химию и физкультуру. Кроме того, среди приехавших специалистов есть учителя начальных классов.