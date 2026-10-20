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Общество

Суд обязал власти Кадома отремонтировать неработающую с января 2026 года скважину

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Кадомского района через суд добилась восстановления водоснабжения для жителей. Надзорное ведомство обнаружило серьезные нарушения в содержании коммунальной инфраструктуры и потребовало от муниципалитета немедленных действий.

Прокурорская проверка показала, что артезианская скважина на улице Пионерской в рабочем поселке Кадом не работает с января 2026 года из-за плохого технического состояния. Этот объект обеспечивал водой более 200 человек, которые остались без централизованного водоснабжения.

Администрация муниципального округа не предприняла никаких действий по восстановлению или ликвидации скважины. В результате вода вытекала на поверхность земли. Это не только вредило окружающей среде, но и создавало угрозу здоровью населения.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав местное самоуправление отремонтировать скважину и привести ее в порядок.

Прокуратура Кадомского района контролирует исполнение судебного решения.

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