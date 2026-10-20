Изображение Ernest_Roy с сайта Pixabay
Происшествия

Мужчина хотел убить друга сковородой в Рязанской области после того, как тот попросил его уйти

Анастасия Мериакри
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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» предотвратили тяжкое преступление в поселке Сапожок. Правоохранители отреагировали на заявление 57-летнего местного жителя, который сообщил, что знакомый угрожает его жизни.

Предварительное следствие установило, что инцидент произошел после продолжительного застолья, начавшегося накануне и завершившегося утром. Когда хозяин дома попросил гостя уйти, между мужчинами вспыхнула ссора. 58-летний гость, не желая покидать дом, пришел в ярость и схватил кухонную сковородку, угрожая убить знакомого. Испуганный житель не рискнул выходить на улицу и сразу же обратился в полицию.

На место происшествия немедленно прибыли участковые уполномоченные. Они установили личность подозреваемого, нашли его во дворе и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе осмотра была изъята сковорода, использованная в качестве орудия преступления.

По данному факту дознаватель полиции возбудил уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует действия как угрозу убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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