В Рязани продолжают восстанавливать электроснабжение после крупной аварии

В Рязани продолжаются ремонтные работы на повреждённой кабельной линии. Утром 20 октября электричество отсутствует в домах на десяти улицах, сообщили в АО «РГРЭС». Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 10:00.

Без света остаются следующие адреса:

Улица Ф. Энгельса: дома 12/8, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б.

Улица К. Маркса: дома 2/7, 3к2, 4, 6.

Магистральная улица: дома 8, 8Б, 8к1, 38, 41.

Прижелезнодорожная улица: дом 1А.

Медицинская улица: дома 5, 5к1.

Улица Новикова-Прибоя: дома 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24к1, 24к2, 26.

Октябрьская улица: дома 33, 39, 51/8, 53, 55, 57, 57/1, 59/1.

Улица Пирогова: дома 3, 5, 7, 7/1, 9, 11к1, 13, 15, 17.

Бронная улица: дома 19, 19А, 21, 21А.

Дачная улица: дома 16, 16к1, 18.

Что известно об аварии

О технологическом нарушении РГРЭС сообщили накануне вечером. Отключение электроэнергии произошло в 19:21 и затронуло жителей нескольких десятков улиц и переулков.

Причиной стала серьёзная неисправность питающей кабельной линии. Для устранения повреждения энергетики задействовали дополнительные бригады и специальную технику.

Работы продолжаются. В РГРЭС извинились перед жителями за неудобства и поблагодарили их за терпение. Указанное время восстановления — предварительное.