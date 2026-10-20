Адвокат назвал условие для возврата алиментов, если ребенок оказался не родным

Мужчина, который пять лет платил алименты на ребенка, а затем узнал, что не является его биологическим отцом, не может автоматически потребовать деньги обратно. По общему правилу выплаченные алименты не возвращают. Однако закон предусматривает исключения, рассказал «Газете.Ru» адвокат Валерий Панасюк.

Вернуть средства можно, если суд отменил решение о взыскании алиментов и установил, что получатель намеренно предоставил ложные сведения или поддельные документы. В такой ситуации имеет значение доказанный факт обмана.

Еще одним основанием для возврата денег может стать признание недействительным соглашения об уплате алиментов. Это возможно, если его заключили под влиянием обмана, угроз или насилия.

Отдельное исключение касается случаев, когда приговором суда установлена подделка решения, соглашения или исполнительного документа, на основании которого производились выплаты.

Как пояснил Панасюк, важно отличать добросовестное заблуждение мужчины относительно своего отцовства от ситуации, когда алименты взыскали с использованием заведомо ложных сведений или подложных документов. Если мужчина искренне считал себя отцом и исправно перечислял деньги, а спустя пять лет узнал об отсутствии биологического родства, этого недостаточно для возврата выплат.

Совсем иначе оценивается ситуация, когда удается доказать намеренный обман со стороны получателя алиментов.

При этом оспаривание отцовства и возврат уже перечисленных средств являются разными юридическими вопросами. Даже если отсутствие биологического родства подтверждено, возможность вернуть деньги зависит от конкретных обстоятельств дела и наличия предусмотренных законом оснований.