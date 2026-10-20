В Рязани 20 октября отключат холодную воду в нескольких домах

В Рязани 20 октября временно отключат холодную воду на нескольких улицах. Ограничения введут с 12:00 до 17:00, сообщили на сайте городского «Водоканала».
Под отключение попадут дома в 4-м Мервинском проезде, на Вишневой и Мервинской улицах.
Адреса, где не будет холодной воды:
— 4-й Мервинский проезд: дом 2/27;
— улица Вишневая: дома 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26 (частный сектор), 28/4 и 30;
— улица Мервинская: дом 16 — Рязанская межрайонная больница.
Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Жителям указанных домов стоит заранее запастись водой.