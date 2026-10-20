Жители Соколовки в Рязани остались без света утром 20 октября

В Рязани произошло отключение электричества из-за технологического нарушения. Авария случилась в 08:15 и затронула несколько улиц в Соколовке. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Без электроснабжения остались жители улиц Гагарина, Железнодорожной, Ленпоселка, Луговой, Мира, Попова, Садовой, Тепличной, Школьной, Полиграфистов и Ушинского в Соколовке. Также электричество отключилось на 1-й и 2-й улицах Механизаторов, на проезде Ушинского, на Запрудной и в районе станции Лесок.

Сейчас бригада локализует поврежденный участок сети, чтобы восстановить подачу электричества. Ориентировочное время устранения нарушения — три часа.

По вопросам жители могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.