Т2 установил ИИ-примерочные в салонах связи 

Оператор мобильной связи Т2 установил умные примерочные более чем в 50 салонах по всей России. С их помощью посетители могут виртуально примерить мерч компании, а искусственный интеллект подберет подходящий размер и покажет, как одежда будет выглядеть на человеке.

Процедура занимает около 30 секунд. Сначала посетитель выбирает модель на виртуальной витрине, затем фотографируется с помощью встроенной камеры и указывает пол, рост и вес. Алгоритм анализирует полученные данные, определяет подходящий размер и визуализирует образ на экране.

Пилотный проект стартовал в августе. За время тестирования пользователи провели около тысячи успешных сессий, после виртуальной примерки покупатели приобретали товары 150 раз.

Т2 решила продлить работу примерочных до конца 2026 года. Для тестирования технологии посетителям не нужно проходить дополнительную регистрацию.

Директор по продажам на массовом рынке Т2 Денис Голещихин назвал проект способом изменить привычный опыт посещения салонов связи. По его словам, интерактивная технология объединяет возможности физического магазина и цифровых решений, делая взаимодействие с брендом более интересным.

«Мы оценили отклик покупателей и примем меры по масштабированию решения на большее количество салонов Т2 в регионах присутствия», — сообщил Денис Голещихин.