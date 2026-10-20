Дугин объяснил, почему в Европе начали грабить магазины во время протестов

Массовые протесты в Европе становятся более разрушительными, а разграбление магазинов превращается в часть уличных беспорядков. Такое мнение высказал философ Александр Дугин в эфире авторской программы на радио Sputnik.

По его оценке, происходящее во Франции уже нельзя рассматривать исключительно как внутреннюю проблему страны. Похожие процессы распространяются и на другие европейские государства.

Философ сравнил распространение агрессивного поведения с социальным явлением, которое способно выходить за пределы одной страны. По его словам, разрушение зданий, поджоги и погромы постепенно становятся привычной частью уличных выступлений.

«Это перекидывается, это заразно. Вот такое девиантное поведение, оно как бы распространяется на другие страны», — заявил Дугин.

Дугин связал беспорядки с миграционной политикой

Одной из причин роста напряженности философ назвал миграционную политику европейских государств. Он считает, что власти продолжают принимать большое количество приезжих, несмотря на экономические соображения, а недостаточная интеграция мигрантов усиливает недовольство местных жителей.

В качестве примеров Дугин упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других европейских руководителей. По мнению философа, поддержка миграции стала частью политической идеологии действующих властей.

«Мигранты никому не нужны. Местное население от них в ужасе», — заявил он.

От поджогов к разграблению магазинов

Отдельное внимание философ уделил изменениям в поведении участников французских протестов. По его наблюдениям, раньше уличные выступления сопровождались преимущественно столкновениями, криками, поджогами и повреждением имущества. Теперь к этому все чаще добавляется разграбление торговых точек.

Он считает, что подобные действия меняют сам характер протестов. Вместо выражения недовольства участники беспорядков начали использовать происходящее для захвата товаров.

«И вот здесь уже возникают, то есть раньше французы не грабили магазины. Они выходили, скандалили, ругались, иногда что-то жгли, били. Но они не грабили магазины», — сказал философ.

Дугин охарактеризовал новые формы поведения как «хищническую охоту за бесплатными дорогими вещами». По его мнению, изменение характера беспорядков связано с более глубокими социальными процессами, которые затрагивают не только Францию, но и другие страны Европы.