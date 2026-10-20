Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани раскрыли кражу 430 тысяч рублей со счета погибшего участника СВО

Алексей Самохин
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В отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани обратилась 76-летняя местная жительница, потерявшая сына – участника специальной военной операции, с просьбой разобраться в ситуации. Пенсионерка пояснила, что после гибели сына она стала оформлять наследство. Получив выписку движения денежных средств по его банковскому счету, она обнаружила, что со счета, где хранились выплаты военнослужащего, произошло списание 432 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Железнодорожному району Рязани провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, установили и задержали подозреваемого в хищении денег. Злоумышленником оказался 36-летний житель Рязанского муниципального округа – знакомый погибшего.

По предварительной информации, уходя на СВО, мужчина оформил на своего товарища доверенность на распоряжение счетом и вручил ему дубликат банковской карты. Получив известие о гибели друга, рязанец решил воспользоваться ситуацией и в банкомате снял с помощью дубликата карты часть имевшейся на счете суммы — 432 тысячи рублей. Похищенными деньгами он распорядился по собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. 

Следователем ОМВД России по Железнодорожному району Рязани в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возмещение причинённого материального ущерба.

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