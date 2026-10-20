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Новости России

Пять историй поваров, которым улыбнулась удача в лотерее: от миллиона рублей до автомобиля

Алексей Самохин
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К Международному дню повара, который отмечают 20 октября, «Национальная Лотерея» собрала истории победителей, работающих на кухне. Кто-то потратил последние 100 рублей на билет, кто-то решился сыграть после разговора о гороскопе. В итоге одни получили миллионы, а одна из участниц выиграла автомобиль.

Последние 100 рублей принесли миллион

Наталья работает помощником повара в военной части Саратовской области. Однажды она потратила последние 100 рублей, оставшиеся на балансе в приложении «Национальной Лотереи», и выиграла миллион рублей.

Лотереи для неё стали способом отдохнуть после рабочего дня. Дома Наталья занимается детьми и готовит, а в свободное время любит сыграть на удачу.

Выигрыш женщина собирается потратить на будущее сына и дочери. Сын готовится к свадьбе, а дочь после школы продолжит учёбу. На собственные желания Наталья пока не замахивается: по её словам, матери в первую очередь думают о детях.

Повар из Тулы прислушалась к гороскопу

Ксения из Тулы выиграла 3,6 миллиона рублей. В её семье давно сложилась традиция участвовать в лотереях, но в этот раз решение пришло спонтанно.

Перед игрой родственники обсуждали гороскоп и шутили, что Ксения азартная. Она родилась в год Лошади и по знаку зодиака Рак. Разговор подтолкнул женщину попробовать свои силы.

Размер выигрыша Ксения осознала не сразу. Теперь она собирается помогать детям исполнять их мечты. Своими желаниями, как призналась победительница, она уже успела заняться раньше.

Чесалась рука, билет оказался счастливым

Аслан родом из Абхазии, много лет он работает поваром в Москве. Перед выигрышем, по его словам, три дня подряд чесалась рука. Мужчина воспринял это как добрый знак и решил купить билеты.

В день счастливого тиража он взял пять билетов по 10 рублей каждый. Особое внимание привлёк номер 08-08-08. Аслан решил, что такое совпадение не случайно, и в итоге выиграл 3,7 миллиона рублей.

Деньги он намерен направить на решение финансовых вопросов. Если часть суммы останется, победитель отложит её на будущее детей и отправит деньги маме.

Купила билеты перед закрытием почты и выиграла машину

Наталья с Сахалина работает поваром на судне. Однажды она пришла на почту почти перед самым закрытием и купила 40 билетов на праздничный тираж.

Муж удивился, почему жена так долго задержалась, и попросил поделиться выигрышем, если ей повезёт. Часть билетов Наталья отправила детям в Хабаровск, остальные оставила себе.

Детям досталось по 100 рублей, а сама женщина выиграла автомобиль. За рулём она уже 27 лет, поэтому подарку особенно рада. Наталья уверена, что машина будет ждать семью дома и ещё долго ей служить.

Плохое настроение привело к выигрышу 10 миллионов

Антон из Владимирской области решил сыграть в онлайн-лотерею, чтобы отвлечься от плохих мыслей и поднять себе настроение. Никакой стратегии у него не было: мужчина случайным образом выбрал 58 билетов.

Уже через несколько минут Антон узнал, что выиграл суперприз более 10 миллионов рублей. Новость оказалась настолько неожиданной, что он до сих пор с трудом в неё верит.

Пока победитель присматривается к недвижимости. На что именно потратить деньги, он ещё не решил. По словам Антона, такой выигрыш открывает много возможностей, но торопиться с выбором он не собирается.

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