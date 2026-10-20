Провалившийся на дороге в Рязани колодец восстановят до середины ноября

Жительница Рязани в комментариях канала губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловалась на провалившийся на дороге колодец на улице Маяковского.

«Большая просьба к Администрация города Рязани привести в порядок проезжую часть на ул. Маяковского рядом с библиотекой и с пл. Мичурина. Колодец практически полностью провалился, а его просто огородили ленточками! Там проходит большое количество маршрутов общественного транспорта, дорога не самая широкая. Очень затрудняет движение, да и опасно просто», — написала рязанка.

Представители администрации города ответили, что специалисты Водоканала восстановят проваленный колодец до середины ноября. Также в мэрии принесли извинения за доставленные горожанам неудобства.