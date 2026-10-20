Минобороны сообщило об ударах по логистическим центрам ВСУ и четырём сухогрузам

Российские Вооружённые силы ночью 20 октября нанесли удары беспилотниками по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в Хмельницкой области поражён логистический центр «Гранд импорт» в Хмельницком. Объект использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских войск.

Ещё одной целью стал транспортно-логистический центр ООО «Виндор Транс Сервис» в Ковеле Волынской области. По информации российского военного ведомства, там хранили и распределяли грузы и имущество ВСУ.

Удары затронули и портовую инфраструктуру Одесской области. В порту Рени, согласно сообщению Минобороны, поражены три сухогруза, разгружавшие грузы военного и двойного назначения для украинских войск. Под удар попали и объекты, обеспечивающие работу погрузочно-разгрузочных терминалов.

Кроме того, российские силы поразили сухогруз, который доставлял военные грузы на Украину. Судно находилось на морском переходе в порт Одесса.