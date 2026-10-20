В Касимовском округе завели дело о невыплате зарплаты на предприятии

По поручению руководителя регионального управления СК России возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам рязанского предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием жителей Касимовского округа с использованием видеоконференцсвязи по вопросу невыплаты им заработной платы.

Должностные лица предприятия, осуществляющего деятельность по производству строительных изделий, имея задолженность по выплатам перед четырьмя работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустили полную невыплату им заработной платы за период с апреля по октябрь 2026 года на сумму около 400 тысяч рублей.

По результатам личного приема по поручению руководителя следственного управления Касимовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.

Следственными органами СК России уделяется особое внимание вопросам соблюдения законности при защите трудовых прав граждан. В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции России каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Уголовное законодательство устанавливает весьма серьезную ответственность за невыплату заработной платы. При этом следственные органы реагируют как на нарушение трудовых прав коллектива в целом, так стоят на защите прав каждого конкретного работника, в отношении которого работодатель нарушил трудовое законодательство.