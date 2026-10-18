Рязанка вошла в топ-20 конкурса «Библиотекарь года»

Заведующая отделом молодежных проектов и волонтерской деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Дарья Попова стала финалисткой всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2026». Она вошла в число 20 лучших участников профессионального состязания. Об этом сообщили в министерстве культуры Рязанской области.

На конкурс поступило 353 заявки из 77 регионов России. Жюри определит победителей в основных номинациях — «Библиотекарь года», «Лучший молодой библиотекарь» и «Библиотека будущего — взгляд молодых».

Имена лауреатов объявят 11 ноября на ежегодном совещании руководителей библиотек. Отмечается, что участие в подобных конкурсах уже помогало специалистам из Рязанской области получать признание на федеральном уровне и запускать новые просветительские инициативы.