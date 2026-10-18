Скриншот со страницы Горьковской библиотеки ВКонтакте
Общество

Рязанка вошла в топ-20 конкурса «Библиотекарь года»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Заведующая отделом молодежных проектов и волонтерской деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Дарья Попова стала финалисткой всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2026». Она вошла в число 20 лучших участников профессионального состязания. Об этом сообщили в министерстве культуры Рязанской области.

На конкурс поступило 353 заявки из 77 регионов России. Жюри определит победителей в основных номинациях — «Библиотекарь года», «Лучший молодой библиотекарь» и «Библиотека будущего — взгляд молодых».

Имена лауреатов объявят 11 ноября на ежегодном совещании руководителей библиотек. Отмечается, что участие в подобных конкурсах уже помогало специалистам из Рязанской области получать признание на федеральном уровне и запускать новые просветительские инициативы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
«Рязань-РГУ» проиграла «Амурским Тигрицам» во втором туре Высшей лиги А
Следующая статья
Мотоциклист погиб при лобовом столкновении на Южной окружной
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Новости России

Басков остановил юбилейный концерт из-за конфуза на сцене

Народный артист России Николай Басков был вынужден остановить юбилейный...
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Новости России

Тело погибшего в египетском отеле 11-летнего ребенка из России не отдают родителям

Вечером, после ужина, мальчик качался в гамаке на территории отеля. Внезапно он упал на газон, где находился электрический кабель, проложенный без каких-либо предупреждающих знаков. В результате ребенок получил смертельный удар током.
Темы
Происшествия

Мотоциклист погиб при лобовом столкновении на Южной окружной

Авария произошла в районе заправки «Тебойл».
Спорт

«Рязань-РГУ» проиграла «Амурским Тигрицам» во втором туре Высшей лиги А

В Рязани завершились матчи второго тура Высшей лиги А по волейболу среди женских команд.
Общество

Рязанская полиция назвала правила, которые уберегут подростков в сети

В региональном УМВД пояснили, что стремительный рост киберпреступности вынудил правоохранителей сделать профилактику среди детей и подростков одним из главных направлений работы.
Общество

В Касимове ночью заметили лису на улице

Жители Касимова встретили лису ночью.
Происшествия

В Приокском районе очевидцы заметили густой дым

В Приокском районе Рязани местные жители сообщили о возгорании.
Общество

УК «Чистота» в Спасском округе оштрафовали за игнорирование жалоб жителей

Госжилинспекция Рязанской области выявила нарушения в работе управляющей компании ООО «Чистота», обслуживающей дома в Спасске-Рязанском и Спасском районе.
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области в понедельник

В первый день рабочей недели, 19 октября, в Рязанской области существенных осадков не ожидается.
Общество

Павел Малков поздравил работников дорожного хозяйства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днём работников дорожного хозяйства и рассказал о результатах работы отрасли.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье