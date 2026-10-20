Сарик Андреасян начал снимать «Сказку о спящей царевне и семи богатырях»

Стартовали съемки фильма «Сказка о спящей царевне и семи богатырях» (6+). Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Производством картины занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» и телеканал ТНТ. Генеральными продюсерами выступают Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Всеволод Жаров. Режиссер проекта — Сарик Андреасян. В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря 2027 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

«Сказка о спящей царевне и семи богатырях» — семейный фильм по мотивам знаменитой сказки Александра Пушкина. Знакомая история получит новое экранное воплощение, сохранив ключевых героев и сказочные мотивы — волшебное зеркало, семь богатырей и путешествие королевича Елисея в поисках возлюбленной.

Роли в фильме исполнили Антон Хабаров (Царь), Лиза Моряк (Калиса), Илья Масальский (Королевич Елисей), Вероника Журавлева (Царевна), Евангелина Козырева, Галина Денисенко, Алексей Гришин, Артур Мхитарян, Олег Верещагин, Денис Яковлев. Семь богатырей сыграют Станислав Бондаренко, Александр Метелкин, Антон Пампушный, Лео Канделаки, Евгений Шириков, Антон Момот и Антон Жижин.

Юная царевна живет во дворце с отцом и мачехой, которая скрывает злой нрав за маской добродетели. Когда волшебное зеркальце объявляет падчерицу прекрасней всех на свете, завистливая царица решает избавиться от соперницы. Оказавшись одна в дремучем лесу, девушка находит кров в доме семи богатырей. Тем временем королевич Елисей отправляется на поиски пропавшей невесты, не подозревая, какие испытания ждут их впереди.

«Мы хотим подарить новую жизнь любимой с детства сказке, сохранив её дух, характеры героев и вечные ценности. Наша задача — рассказать эту историю языком большого современного кино, объединив масштабные декорации, передовые визуальные технологии и атмосферу настоящего волшебства. Зрителей ждет знакомая история в совершенно новом, неожиданном и зрелищном воплощении», — рассказал режиссер фильма Сарик Андреасян.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор ТНТ: «Мы часто говорим, что Пушкин — солнце русской поэзии. Но давайте честно: за этой формулой мы порой перестаем видеть, насколько он современный, живой и невероятно масштабный автор. В его произведениях есть всё: страсть, дерзость, юмор и любовь, за которую нужно бороться. А сколько деталей, которые открываешь далеко не с первого прочтения! Знаете, например, что в его произведениях почти не найти букву “ф”? Она есть в “Сказке о царе Салтане” в слове “флот”, в “Полтаве” — в “анафеме” и “цифре”, да и “простофиля” из “Сказки о рыбаке и рыбке” вспоминается. Всё. Американцам пришлось придумать целую вселенную Marvel, чтобы там как-то прятать отсылки и пасхалки, а у нас всё это время был Пушкин с настоящей русской геймификацией.

Посмотрите, как Александр Сергеевич сегодня раскрывается в кино: “Онегин”, “Пророк. История Александра Пушкина”, “Сказка о царе Салтане”. И мы рады продолжить этот ряд историей Спящей царевны и семи богатырей. У Пушкина материала вообще хватит на собственную киновселенную! У нас есть колоссальное культурное наследие, но недостаточно просто им гордиться. Нужно вкладываться в него, снимать большое зрительское кино, делать наших героев любимыми для нового поколения. Чтобы ребенок сам захотел открыть и почитать Пушкина. Не потому, что так надо, а потому что ему действительно интересно, потому что он уже влюбился в этот мир».

«Мой герой — это сказочный царь, у него очень доброе сердце, поэтому тоску по разлуке с ребенком он переживает очень тяжело. Связь отца и дочери — это самые важные взаимоотношения с обеих сторон. После исчезновения царевны он понимает, что дороже своего ребенка ничего не существует, и ради него ты готов на все. Это и есть настоящая любовь, которая заключается в самопожертвовании, а не в мыслях о себе», — рассуждает о своем герое актер Антон Хабаров.

«Калиса — царица, которая привыкла быть самой прекрасной и не готова принять, что кто-то может занять ее место. Именно ее зависть к царевне становится причиной событий, которые меняют жизнь всех героев. Мне симпатичны ее сила и решительность, хотя то, как она ими распоряжается, приводит к трагическим последствиям. В этой роли мне интереснее всего разобраться, что скрывается за ее гордостью и почему признание собственной красоты становится для нее важнее отношений с близкими. Мне хочется, чтобы зритель задумался о том, как сильно мы порой зависим от чужой оценки и сколько можем потерять, пытаясь доказать свое превосходство. Ведь невозможно быть счастливым, если постоянно сравниваешь себя с другими», — призналась актриса Лиза Моряк.

«Елисей — это юный романтик, который готов сворачивать горы во имя любви. Каждое испытание, с которым Елисею приходится сталкиваться на пути, взращивает его как мужчину. К концу поисков царевны он уже не юноша, а мужчина, который готов брать ответственность за семью. На момент тренировок, мне хотелось, чтобы Елисей был более опытен с оружием, но, я понимаю, что мой герой всего лишь юноша. Мне близко его умение не бояться идти в неизвестность, брать ответственность за близких и быть преданным своему выбору», — отмечает актер Илья Масальский.

«Я вижу свою царевну милой, душевной девушкой, которая сама по себе очень добра ко всему миру. Возможно, в какой-то степени она чересчур наивна, но, мне кажется, это делает её особенной среди всех персонажей. Для царевны богатыри это и защитники, и друзья, и братья. Такие взаимоотношения складываются и при первом знакомстве. У моей героини есть качества, которые мне лично близки. Это доброта, желание помогать людям, совершать искренние поступки с чистой душой. Как мне кажется, именно такие качества дают возможность людям расти. Этому я учусь по сей день, и мне есть чему поучится у своей героини», — поделилась актриса Вероника Журавлева.

«Жилистый — это человек, который видит больше всех, говорит меньше всех и чувствует глубже, чем кажется. Появление царевны изменило и привнесло разнообразие в жизни этих богатырей. Безусловно каждый из них бы желал, чтобы она стала его женой. Отношение моего героя к царевне тихое. Это серьезное внимание мужчины к женщине, которая его зацепила», — вспоминает актер Станислав Бондаренко.

«Младший — это порыв. Если остальные богатыри — это «стены», то Младший — это «ветер» и «огонь», так как не привык сомневаться. Младший думает о справедливости и чуде. Он еще не набрался жизненного опыта, как остальные. Мой персонаж — «громоотвод» для напряжения. Где остальные дипломатично молчат, Младший рубит с плеча. Появление Царевны для Младшего — это пробуждение взрослости. Раньше он соревновался с братьями в силе (кто быстрей до дома), теперь он соревнуется за ее взгляд. Младший не боится быть смешным или дерзким. Он не играет роль «серьезного дядьки». Он живой», — рассказал актер Александр Метелкин.