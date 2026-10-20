НТВ раскрыл всех героев нового сезона «Шоу Аватар»

8 ноября на НТВ стартует пятый, юбилейный сезон «Шоу Аватар» (16+). Телеканал представил всех цифровых персонажей, которые выйдут на сцену проекта: Щелкунчика, Дон Кихота, Флору, Кота Баюна, Бастинду, Королеву сердец, Эсмеральду, Царя Гороха, Царевну Несмеяну, Крошечку-Хаврошечку, Дядьку Черномора и Старика-боровика.

Создатели вновь сделали ставку на сложные виртуальные образы, которые отличаются не только внешностью, но и пропорциями, пластикой и манерой двигаться. Каждая модель включает анимацию лица и тела, а все детали — от волос и шерсти до одежды и украшений — должны выглядеть естественно и согласованно.

Участник шоу Тимур Батрутдинов отметил, что с каждым сезоном цифровые персонажи становятся все реалистичнее. По его словам, новые образы сложно сопоставить с конкретными артистами, поэтому он не хочет заранее строить догадки о том, кто скрывается за аватарами.

«Аватары просто поражают своей реалистичностью!» — поделился Батрутдинов. Он добавил, что юбилейный сезон обещает быть особенным.

Отдельное внимание разработчики уделили необычным размерам персонажей. Дон Кихот стал первым аватаром в истории проекта, чей рост составляет около 2,5 метра. При создании героя специалистам требовалось передать его внушительный масштаб и одновременно сохранить естественность движений.

На другом полюсе оказалась Крошечка-Хаврошечка. Она стала самым миниатюрным персонажем за все сезоны «Шоу Аватар».

Авторы проекта продумали не только внешность, но и характеры цифровых героев. Флора олицетворяет хранительницу растительного мира, символизируя рост, цветение и жизненную силу природы. Дядька Черномор, напротив, предстает в образе монументального сказочного богатыря.

Член жюри Жасмин рассказала, что при попытке определить личность артиста важно учитывать сразу несколько деталей. По ее мнению, одних слов недостаточно: участник может намеренно вводить судей в заблуждение, но долго поддерживать чужую роль непросто.

Певица собирается обращать внимание на манеру исполнения и выбор композиций. Она напомнила, что сама могла менять образ от дерзкого до ласкового и нежного, а затем превращаться в загадочную героиню, способную, по сюжету, всех заколдовать.

Поэтому музыкальный репертуар, считает Жасмин, способен подсказать, какую роль играет аватар и кто может скрываться за виртуальным образом.

Формат программы останется прежним. В каждом выпуске двенадцать героев разделят на три группы, а по итогам выступлений в финальную номинацию попадут три аватара — по одному из каждой команды.

Звездным детективам предстоит определить, кто скрывается за цифровыми персонажами. У жюри будет три попытки, чтобы назвать имена всех номинантов.

Если судьи правильно угадают первого участника, который окажется за экраном, два остальных номинанта автоматически получат возможность выступить в следующем выпуске. Если первая версия окажется ошибочной, жюри сможет попробовать раскрыть личность второго, а затем и третьего героя.

Таким образом, за один вечер проект может покинуть только один аватар. Если же судьи не сумеют разгадать ни одного из трех номинантов, все они продолжат участие в шоу.

Личности цифровых героев будут раскрывать Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов, Лера Кудрявцева и Жасмин. Ведущим пятого сезона вновь станет Вячеслав Макаров.

Производством «Шоу Аватар» занимается компания «ВайТ Медиа». Премьера юбилейного сезона состоится на НТВ 8 ноября.