Молодежь Рязанской области может выиграть поездку на Камчатку за лучшую карьерную историю

Комитет по делам молодежи Рязанской области сообщает о начале масштабного творческого конкурса — Всероссийского марафона «Стажерские байки». Мероприятие посвящено первым профессиональным шагам и ориентировано на студентов и молодых специалистов региона.

Марафон проходит в рамках проекта «Профразвитие», реализуемого Президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке креативного агентства «Почва». Участники должны поделиться своими историями о первых стажировках, волнующих собеседованиях, ярких профессиональных достижениях и необычных ситуациях, с которыми они сталкивались на работе.

Для участия необходимо до 16 ноября опубликовать в соцсетях короткий видеоролик со своей историей. Важно использовать официальные хештеги проекта: #РоссияСтранаВозможностей, #Профразвитие и #СтажерскиеБайки. Затем участник передает эстафету друзьям или коллегам, приглашая их присоединиться к конкурсу.

Победителей определят в двух номинациях: «Лучшая карьерная история» — для всех участников и «Лучшая байка среди блогеров» — для тех, кто зарегистрирован в профильном реестре и имеет аудиторию более 10 тысяч подписчиков.

Главный приз — поездка на Камчатку в ноябре 2026 года.