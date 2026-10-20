В рязанских школах запустили медиастудию, театр и музей

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о том, как три городские школы распорядились средствами, полученными за победу в конкурсе родительских инициатив. Прошло несколько месяцев, и стало ясно, что выбранные направления оказались удивительно точным попаданием в запросы самих детей.

Так, в школе №3 заработала студия подкастов «Сила – в единстве». Оборудование закупили, первые записи уже сделаны. Теперь перед «Разговорами о важном» школьники слышат радиовыпуски, которые помогают им настроиться на тему дня. В ближайших планах юных радиоблогеров – встречи с родителями, педагогами, выпускниками и экспертами из разных сфер. Темы разговоров – семья и ценности, профессии, школьная жизнь.

В школе №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова развивают творческое направление – здесь создают «СЕМЕЙНОЕ теАтР – просТранство». Костюмерная почти готова, мастер-классы для детей и родителей уже идут. А в ноябре школа проведёт первое серьёзное мероприятие – фестиваль театральных миниатюр ко Дню единства народов.

Школа №63 тем временем готовит музей «От первых звонков до сегодняшних дней». Школьники вместе с педагогами и родителями оцифровывают старые фотографии, записывают воспоминания выпускников и восстанавливают историю школы с 1981 года. На средства гранта для музея подготовят специально оборудованное помещение.

За каждым из трёх проектов стоят активные родители, которые вместе с учителями включились в воспитание детей. Именно их инициатива и позволила школам получить грантовую поддержку и воплотить задуманное в жизнь.