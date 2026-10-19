Фото Правительства Рязанской области
Общество

В Рязани наградили многодетных отцов и активистов на форуме «День отца в Рязанской семейной губернии»

Олеся Чугунова
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В областном Дворце культуры и искусства прошёл форум «День отца в Рязанской семейной губернии», организованный в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщает региональное министерство труда и социальной защиты населения.

От имени Губернатора Павла Малкова участников поприветствовал министр Андрей Кричинский. В форуме приняли участие представители региональных министерств и ведомств, активисты общественных организаций, в том числе областного отделения Всероссийского общественного движения «Отцы и дети», духовенство, военнослужащие и их родные, многодетные родители, а также лекторы рязанского отделения Российского общества «Знание».

Обращаясь к собравшимся, министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский отметил, что День отца – молодой праздник, который отмечается в России с 2021 года по Указу Президента РФ в целях укрепления института семьи и брака, формирования ответственной родительской позиции.

«Для каждого ребенка отец играет важную роль в жизни, влияя на развитие, формирование личности и восприятие мира. Отдельные слова благодарности сегодня – многодетным отцам, потому что это очень тяжелый труд: к каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход, уделить время и подарить свою любовь. Семья – это маленькая страна, где отец сочетает в себе множество ролей», – сказал министр.

В торжественной обстановке на форуме были вручены награды представителям разных муниципальных округов: многодетным отцам, а также ведущим активную общественную и добровольческую деятельность, участникам патриотических проектов. В числе наград – знаки Губернатора «За благодеяние и милосердие», «Надежда и опора», знак отличия «Михаил Скобелев».

В рамках областного форума «День отца в Рязанской семейной губернии» прошли мастер-классы декоративно-прикладного творчества, развивающие игры для всей семьи, были организованы интерактивные площадки. Работала специальная зона, где все желающие смогли попробовать себя в роли пилотов дронов. Состоялись просветительские лекции представителей регионального отделения Общества «Знания» и концертная программа.

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