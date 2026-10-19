Из рязанских лесов корзинами несут октябрьские маслята

Грибной сезон в рязанских лесах продолжается. На смену подберёзовикам, подосиновикам и боровикам пришли октябрьские маслята. Участники сообщества «Грибы и грибники Рязанской области» делятся находками и обсуждают места, где сейчас можно собрать грибы.

Грибники отмечают: маслята начали появляться совсем недавно. В прошедшие выходные удавалось находить совсем маленькие грибы на толстой ножке. Но несмотря на их маленький размер, урожай маслят в лесах немаленький.

— Грибов, говорите, нет? Маслятки только повылезали. Хрустят при срезе, как снежок при морозце, — говорится в одном из постов.

— День порадовал погодой, а лес грибами. Маслята совершили финальный выход сезона, — пишет один из участников сообщества.

Фото из группы «Грибы и грибники Рязанской области»

Грибники отмечают: в выходные в лесах было немало людей. Что ещё важно – червивых маслят не так уж и много, поэтому их смело можно употреблять в пищу.

— За 40 минут полная корзинка. Душа радуется, собираем дальше, — комментируют ситуацию грибники.

Чаще всего для поиска маслят грибники называли следующие локации: Рязанский округ, Рыбновский округ, Спасский округ, Клепиковский округ, Касимовский округ.

Маслята растут в сосновых лесах. Под другими породами деревьев их искать бессмысленно, рассказывал телеканалу «360» миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Лучшие места для сбора — сосновые посадки возрастом примерно от 20 до 100 лет, особенно те, где растут молодые деревья. Сезон маслят начинается ещё в июне и продолжается до октября, как, например, в этом году. Осенью грибы чаще бывают крепкими: с наступлением холодов насекомые становятся менее активными.

Обыкновенный маслёнок относится к съедобным трубчатым грибам. Его легко узнать по блестящей шляпке с маслянистой поверхностью. Если отправитесь за ним, ищите сосны, а не берёзы или дубы.