В Рязани активисты ТОС благоустроили дворы и общественные территории

В рязанских дворах, посёлках и небольших общественных пространствах проходят субботники, организованные при поддержке территориальных общественных самоуправлений, местных жителей, городской администрации и депутатов. Об этом сообщает администрация Рязани.

Активисты ТОС «Дубовая роща» не только высадили молодые дубки, но и позаботились о уже растущих деревьях — полили их и внесли удобрения. В Солотче на улице Первомайской общественники привели в порядок территорию у пруда: убрали мусор, листву и ветки, расчистили дорожки и провели обрезку растений. Помощь со спецтехникой оказали префектура и депутат Павел Аверин.

В посёлке Канищево на пустыре за Преображенским храмом (ул. 1 Мая) активисты высадили 11 сосен. А на улице Пойменной навели чистоту: собрали мусор и ветки, скосили траву и разбили клумбы.

К экологическим и благоустроительным акциям присоединились студенты Рязанского колледжа электроники, Рязанского филиала ПГУПС и Рязанского филиала МУ им. С. Ю. Витте.