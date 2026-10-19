Работники РНПК вышли на уборку улицы Весенней в рамках осеннего месячника

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») подключилась к осеннему месячнику по благоустройству и санитарной очистке города. С 15 октября сотрудники предприятия убирают улицу Весеннюю. Собранный мусор вывозят с помощью заводской спецтехники.

Вооружившись метлами, граблями и лопатами, нефтяники подметают проезжую часть и пешеходные зоны, приводят в порядок бордюры, убирают опавшую листву и бытовые отходы. Работы будут продолжаться до полной очистки территории.

«Уже доброй традицией стало то, что нефтезавод каждый месячник — и весной, и осенью — активно участвует в благоустройстве Железнодорожного района, — сказал префект Железнодорожного района Олег Морозов. — Важно, что в уборке обеспечен комплексный подход: мусор собрали, а заводская спецтехника сразу вывезла его на свалку для утилизации. Это позволяет провести уборку быстрее и качественнее».

Помощь городу и забота об окружающей среде — в числе приоритетов РНПК. Предприятие регулярно участвует в городских экологических акциях, а также инициирует и проводит собственные природоохранные мероприятия. В течение 2026 года работники Рязанской НПК не раз выходили на уборку городских улиц, занимались покосом травы, высаживали новые и обрезали старые деревья, а также по запросу выделяли спецтехнику.