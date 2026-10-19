Фото Рязанской городской Думы
Общество

Рязанские школьники получили паспорта и знаки «Мой папа – Герой»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

19 октября в Доме молодежи в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила памятные знаки «Мой папа – Герой» юным рязанцам – детям участников специальной военной операции.

«Ваши отцы – настоящие герои. Они достойно выполняют свой долг, отстаивая будущее своих семей и всей нашей страны в зоне военной специальной операции», – отметила Татьяна Панфилова.

В рамках акции также прошла торжественная церемония вручения паспортов и экземпляров Конституции Российской Федерации рязанским школьникам. Юных рязанцев поздравила заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

«Сегодня для вас особенный и очень важный день – день получения первого паспорта. С этого момента перед вами открываются новые возможности, а вместе с ними приходят новые обязанности. Быть гражданином России – это почетно и ответственно. Именно вам предстоит трудиться на благо нашей страны. Вы наше будущее!» – сказала Анна Иванова.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рецидивиста задержали на остановке сразу после кражи телефона за 40 тысяч в Рязани
Следующая статья
В цирке в ТЦ «Барс» в Рязани выявили многочисленные нарушения
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Политика

Ухмылка Зеленского в ответ на вопрос о Трампе: политолог объяснил, зачем Киеву публичные конфликты

Владимир Зеленский ухмыльнулся, отвечая на вопрос о том, считает ли Дональд Трамп его «козлом отпущения» перед выборами в Конгресс США. Политолог Александр Перенджиев предположил, что публичные выпады помогают украинскому лидеру удерживать внимание СМИ и добиваться дальнейшей поддержки Запада.
Темы
Общество

Работники РНПК вышли на уборку улицы Весенней в рамках осеннего месячника

С 15 октября сотрудники предприятия убирают улицу Весеннюю.
Общество

Павел Малков рассказал о лидерстве Рязанской области по поддержке участников СВО

По итогам сентября Рязанская область вошла в число двух регионов России, разделивших первое место в рейтинге Военно-социального центра Министерства обороны РФ.
Общество

Более 200 горожан присоединились к общегородскому субботнику

Свыше 200 человек приняли участие в общегородском субботнике.
Транспорт и дороги

В Дягилеве перекроют улицу из-за ремонта

Изменения коснутся и общественного транспорта.
Общество

В Рязани наградили многодетных отцов и активистов на форуме «День отца в Рязанской семейной губернии»

В областном Дворце культуры и искусства прошёл форум «День отца в Рязанской семейной губернии», организованный в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Общество

Сбер поддержал старт нового сезона «Урока цифры» в Рязанской области

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького стартовал новый сезон Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 20 октября на Сергея Зимнего

Считалось, что с этого дня начинаются первые настоящие холода. По утрам появлялся иней, а к вечеру уже чувствовалось дыхание зимы.
Происшествия

Мотоциклист погиб при лобовом столкновении на Южной окружной

Авария произошла в районе заправки «Тебойл».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье