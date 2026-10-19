Рязанские школьники получили паспорта и знаки «Мой папа – Герой»

19 октября в Доме молодежи в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила памятные знаки «Мой папа – Герой» юным рязанцам – детям участников специальной военной операции.
«Ваши отцы – настоящие герои. Они достойно выполняют свой долг, отстаивая будущее своих семей и всей нашей страны в зоне военной специальной операции», – отметила Татьяна Панфилова.
В рамках акции также прошла торжественная церемония вручения паспортов и экземпляров Конституции Российской Федерации рязанским школьникам. Юных рязанцев поздравила заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.
«Сегодня для вас особенный и очень важный день – день получения первого паспорта. С этого момента перед вами открываются новые возможности, а вместе с ними приходят новые обязанности. Быть гражданином России – это почетно и ответственно. Именно вам предстоит трудиться на благо нашей страны. Вы наше будущее!» – сказала Анна Иванова.