Стало известно, кому достанется наследство Сергея Соседова

В Москве начали процедуру раздела имущества журналиста и телеведущего Сергея Соседова, который скончался 23 сентября в Якутии. Трагедия произошла, когда он находился в регионе в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Во время своего пребывания в отеле Сергей получил тяжелую травму головы после падения с лестницы, что стало причиной его смерти.
Активы покойного, хотя и не отличаются большим объемом, имеют значительную стоимость, сообщает aif.ru. В их числе двухкомнатная квартира в Хорошёвском районе Москвы, где журналист проживал вместе с матерью. Эксперты оценивают это жилье в 16,8 миллиона рублей.
Также в наследство входит дачный участок в деревне Митяево, Подмосковье, площадью восемь соток. На этом участке расположен небольшой деревянный дом, не подключенный к центральному водопроводу и канализации. Стоимость этого дома начинается от 1,7 миллиона рублей. Кроме того, в собственности Соседова была студия рядом со станцией метро «Полежаевская», которую он приобрел несколько лет назад для сдачи в аренду. Журналист также инвестировал около пяти миллионов рублей в акции российских нефтегазовых компаний, о чем ранее сообщал в интервью.
Поскольку у Сергея Соседова не было официальной супруги и детей, его единственная наследница первой очереди — 90-летняя мать Антонина Петровна. Старший брат журналиста, Владимир, относится ко второй очереди наследования.
Адвокат Александр Бенхин разъяснил ситуацию: «С точки зрения закона, ситуация элементарна. Наследники первой очереди — это супруг, дети и родители. У Сергея не было ни жены, ни детей, поэтому единственной наследницей первой очереди является его мать. Брат относится ко второй очереди и призывается к наследованию только при отсутствии наследников первой очереди. Пока жива мать, брат не имеет прав на наследство — если только не было завещания. Если бы завещание существовало и брат был бы в нём указан, наследование шло бы по завещанию. Однако даже в этом случае нетрудоспособная мать, находящаяся на иждивении, имела бы право на обязательную долю — половину от того, что ей причиталось бы по закону. Поскольку речь идёт о 90‑летней женщине, это правило применимо».