Стало известно, кому достанется наследство Сергея Соседова

В Москве начали процедуру раздела имущества журналиста и телеведущего Сергея Соседова, который скончался 23 сентября в Якутии. Трагедия произошла, когда он находился в регионе в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Во время своего пребывания в отеле Сергей получил тяжелую травму головы после падения с лестницы, что стало причиной его смерти.

Активы покойного, хотя и не отличаются большим объемом, имеют значительную стоимость, сообщает aif.ru. В их числе двухкомнатная квартира в Хорошёвском районе Москвы, где журналист проживал вместе с матерью. Эксперты оценивают это жилье в 16,8 миллиона рублей.

Также в наследство входит дачный участок в деревне Митяево, Подмосковье, площадью восемь соток. На этом участке расположен небольшой деревянный дом, не подключенный к центральному водопроводу и канализации. Стоимость этого дома начинается от 1,7 миллиона рублей. Кроме того, в собственности Соседова была студия рядом со станцией метро «Полежаевская», которую он приобрел несколько лет назад для сдачи в аренду. Журналист также инвестировал около пяти миллионов рублей в акции российских нефтегазовых компаний, о чем ранее сообщал в интервью.

Поскольку у Сергея Соседова не было официальной супруги и детей, его единственная наследница первой очереди — 90-летняя мать Антонина Петровна. Старший брат журналиста, Владимир, относится ко второй очереди наследования.