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Новости России

Умер бывший футболист «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Олег Гарин

Алексей Самохин
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Бывший футболист московского «Локомотива», двукратный обладатель Кубка России Олег Гарин скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. О его смерти сообщила пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск», где Гарин работал старшим тренером молодёжной команды.

Как сообщил ТАСС источник, одной из возможных причин смерти могли стать проблемы с сердцем. Собеседник агентства уточнил, что Гарин ранее не жаловался на здоровье. По его словам, речь не идёт о криминале или несчастном случае.

Спортивные достижения Олега Гарина

За игровую карьеру Гарин выступал за владивостокский «Луч», находкинский «Океан», элистинский «Уралан», а также московский и нижегородский «Локомотив».

Наибольших успехов он добился в составе столичной команды. Вместе с железнодорожниками футболист выиграл Кубок России в 1996 и 1997 годах, завоевал серебряные медали чемпионата страны в 1995 году и бронзовые — в 1994-м.

Гарин входил в список 33 лучших футболистов России. В 1992 году его включили под третьим номером, а в 1994 и 1995 годах — под вторым.

В сезоне 1994 года Гарин забил за московский «Локомотив» 20 голов. Этот результат сделал его рекордсменом клуба по количеству мячей за один сезон.

После завершения игровой карьеры Гарин продолжил работать в футболе. Последним местом его работы стала молодёжная команда хабаровского СКА, где он занимал должность старшего тренера.

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