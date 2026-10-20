Жителя Рязани лишили гражданства РФ за негативное воздействие на общество

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ продолжают системную работу по реализации механизма лишения гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Завершена очередная процедура по лишению российского гражданства уроженца одной из стран Закавказского региона, действия которого оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществе.

Сотрудниками Управления Росгвардии по Рязанской области мужчина был доставлен в УВМ УМВД, где его ознакомили с решением о лишении гражданства и изъяли паспорт гражданина РФ.

Кроме того, данным решением мужчине закрыт въезд на территорию нашей страны на продолжительный срок.

Согласно законодательству РФ, иностранец обязан покинуть Россию и убыть в страну гражданской принадлежности.