Кадр из видео УМВД России по Рязанской области
Общество

Жителя Рязани лишили гражданства РФ за негативное воздействие на общество

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального УФСБ продолжают системную работу по реализации механизма лишения гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Завершена очередная процедура по лишению российского гражданства уроженца одной из стран Закавказского региона, действия которого оказывали негативное воздействие на политическую и социальную стабильность в обществе.

Сотрудниками Управления Росгвардии по Рязанской области мужчина был доставлен в УВМ УМВД, где его ознакомили с решением о лишении гражданства и изъяли паспорт гражданина РФ.

Кроме того, данным решением мужчине закрыт въезд на территорию нашей страны на продолжительный срок.

Согласно законодательству РФ, иностранец обязан покинуть Россию и убыть в страну гражданской принадлежности.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Что нельзя делать 21 октября, народные приметы на Пелагею Ознобницу
Следующая статья
НТВ раскрыл всех героев нового сезона «Шоу Аватар»
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Политика

Нарколог прокомментировал скандальное интервью Зеленского

Может ли необычная реакция человека говорить о зависимости? Нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время интервью NBC.
Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Назван главный виновник уничтожения 2000 бойцов ВСУ в котле у Харькова

Ян Гагин рассказал, что иностранные наёмники отказались выполнять задачу, а часть из них дезертировала. Рассказываем, что эксперт сообщил о ситуации на харьковском направлении и роли Михаила Драпатого.
Темы
Погода

Ночные заморозки и до +16 днём ожидается в Рязанской области 21 октября 

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.
Культура и события

Захар Прилепин высказался о возрасте Анатолия Новикова на стеле в Скопине

Из-за этого школьники думают, что наши классики — литературные, музыкальные, живописные — это сборище древних дедов. А это категорически не так
Спорт

В Рязани перенесли дату открытия Бегового Центра ВФЛА

Торжественное открытие Бегового Центра в Рязани, запланированное на 26 октября, переносится.
Новости России

Умер бывший футболист «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Олег Гарин

Как сообщил ТАСС источник, одной из возможных причин смерти могли стать проблемы с сердцем. Собеседник агентства уточнил, что Гарин ранее не жаловался на здоровье. По его словам, речь не идёт о криминале или несчастном случае.
Новости кино и ТВ

Сарик Андреасян начал снимать «Сказку о спящей царевне и семи богатырях»

В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря 2027 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».
Новости России

Пиво и жёсткие тренировки провоцируют тяжелую болезнь у российских зумеров

Высокобелковые диеты, тяжёлые силовые нагрузки и пиво могут влиять на уровень мочевой кислоты в организме.
Все события Рязани и области

Названы места, откуда запускали дроны на Москву

Эксперт назвал три украинские области, откуда запускали беспилотники на Московский регион. Он считает атаки частью разведывательной операции НАТО по проверке российской системы ПВО.
Политика

Песков назвал условие переговоров о мире на Украине

Кремль назвал главное требование к участнику переговоров о мире на Украине. Москва рассчитывает на представителя украинской власти, который сможет принимать решения о прекращении боевых действий.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье