США могут отказаться от помощи Украине после встречи в Осло

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от дальнейшей помощи Украине, чтобы усилить давление на Киев после переговоров в Осло. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По оценке эксперта, место проведения встречи не имеет принципиального значения, поскольку Россия в переговорах не участвует. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, как считает Блохин, стремится согласовать действия Вашингтона и Киева в рамках западного блока.

Политолог полагает, что основным инструментом давления на украинское руководство может стать прекращение американской помощи.

«Главный рычаг давления на Киев — это полный отказ со стороны США в помощи. Трамп уже даже делает заявления, что вообще готов выйти из украинского урегулирования», — заявил Блохин.

По словам эксперта, американский президент понимает, что Владимир Зеленский не готов идти на компромиссы. Блохин считает, что позиция украинского руководства может препятствовать достижению мирного соглашения.

На этом фоне Дональду Трампу выгоднее сосредоточиться на улучшении отношений с Москвой, не затрагивая украинский вопрос.