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Общество

Авито Авто: В Рязанской области интерес к электромобилям и гибридам с пробегом вырос на 37% за год

Алексей Самохин
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Эксперты Авито Авто изучили рынок электромобилей и гибридов с пробегом в Рязанской области за III квартал 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, самыми популярными моделями данной категории стали Voyah Free, Li Auto L7 и Li Auto L9, а средняя стоимость  машины составила 5,9 млн рублей.

В III квартале 2026 года, по данным Авито Авто, интерес к электромобилям и гибридам в области вырос на 37%. Самыми популярными марками стали Li Auto, Toyota, Zeekr, Voyah (9,4%) и Tesla (6,8%).

Топ-3 китайских машин заняли Voyah Free (средняя стоимость 4 млн рублей), Li Auto L7 (6,3 млн рублей) и Li Auto L9 (6,7 млн рублей). Из японских авто на первых строчках оказались Toyota Camry (3,9 млн рублей), Toyota Prius (953 тыс. рублей) и Nissan Leaf (1,2 млн рублей).

Среди российских электромобилей в список самых популярных попала Evolute i-PRO (1,7 млн рублей), а из американских выделилась Tesla Model 3 (3,4 млн рублей).

Согласно данным Авито Авто, в III квартале 2026 года средняя стоимость электромобилей и гибридов с пробегом в Рязанской области составила 5,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самое заметное снижение цены зафиксировано у марок Honda (-4%, средняя стоимость упала до 1,6 млн рублей) и Porsche (-1%, до 14 млн рублей).

Доступнее за год стали некоторые японские модели. Так, Honda Civic подешевела на 12,2%, до 498 тыс. рублей, Toyota Prius потеряла 7,1% стоимости (до 953 тыс. рублей), а Nissan Note — 0,7% (до 1,3 млн рублей).

«Рынок электромобилей и гибридов с пробегом в целом по России продолжает развиваться. В III квартале 2026 года количество объявлений в этой категории увеличилось на 21% год к году. При этом перспективы дальнейшего роста подтверждаются и результатами нашего исследования: 45% респондентов рассматривают возможность приобретения электромобиля или гибрида. Из них 20% уже задумываются о такой покупке, а еще 25% допускают переход на электрический или гибридный транспорт в будущем. Постепенно расширяется и выбор таких автомобилей с пробегом: на вторичном рынке представлены как хорошо известные японские модели, так и машины китайских производителей, которые за последние годы существенно укрепили свои позиции в сегменте электрифицированных автомобилей», — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

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