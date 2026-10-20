Названы места, откуда запускали дроны на Москву

Украинские беспилотники атаковали Московский регион, обошлось без последствий. Военный эксперт Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса, в комментарии aif.ru назвал предполагаемые направления запуска дронов.

По его словам, беспилотники направляли на столичный регион с территории Черниговской, Полтавской и Сумской областей Украины.

«Эти действия являются частью разведывательной операции НАТО», — заявил Иванников.

Эксперт считает, что таким образом западные страны проверяют возможности российской системы противовоздушной обороны и пытаются выявить ее уязвимости. По его оценке, атаки направлены на поиск возможностей для ударов по промышленным центрам Московского региона.

Иванников подчеркнул, что Москва защищена силами ПВО, однако попытки атак продолжаются.

По данным Минобороны России, в ночь на 20 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией страны 136 украинских беспилотников. Один из аппаратов сбили над Рязанской областью.