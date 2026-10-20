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Новости России

Пиво и жёсткие тренировки провоцируют тяжелую болезнь у российских зумеров

Алексей Самохин
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Подагра, которую раньше чаще диагностировали у людей старше 45 лет, всё чаще встречается у россиян младше 30 лет. По данным SHOT, среди пациентов теперь оказываются студенты и молодые работники. Среди возможных причин называют особенности питания, употребление пива и чрезмерные физические нагрузки.

Один из факторов риска — избыток сахаров в рационе. Сахароза и фруктоза могут способствовать повышению уровня мочевой кислоты в организме. Её кристаллы способны откладываться в суставах, вызывая воспаление и характерные для подагры симптомы.

Отдельное внимание специалисты обращают на пиво. Этот напиток содержит пурины, которые в процессе обмена веществ превращаются в мочевую кислоту. По словам члена Российской ассоциации остеопатов Владислава Мирошниченко, особенно много пуринов может содержаться в пшеничном нефильтрованном пиве.

При этом проблемы с суставами могут возникать не только у любителей алкоголя. Чрезмерное увлечение спортом в сочетании с недостаточным восстановлением тоже способно повышать риски.

В частности, речь идёт о низкоуглеводных и высокобелковых диетах, кроссфите, спринтерских забегах и тяжёлых силовых тренировках. Такие нагрузки и особенности питания могут провоцировать подагрические симптомы у предрасположенных людей.

Специалисты рекомендуют ограничивать употребление пива и не забывать об отдыхе между тренировками. Полноценное восстановление помогает снизить нагрузку на организм, а сбалансированный рацион позволяет избежать некоторых факторов риска.

При этом появление боли или отёка в суставе не означает, что у человека обязательно подагра. Для определения причины симптомов и постановки диагноза необходимо обратиться к врачу.

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