Песков назвал условие переговоров о мире на Украине

Россия заинтересована в том, чтобы переговоры о мире на Украине вел легитимный представитель украинской власти, готовый принимать решения для прекращения войны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского «не тем человеком для переговоров».

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», — сказал представитель Кремля.

Москва рассчитывает, что американские переговорщики в ближайшее время смогут проинформировать президента России Владимира Путина о контактах с украинской и европейской сторонами.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу. И американские переговорщики, господин [Стив] Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль своевременно сообщит, когда и где состоится встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками по Украине.