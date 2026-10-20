Дмитрий Песков, кадр из видео
Политика

Песков назвал условие переговоров о мире на Украине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россия заинтересована в том, чтобы переговоры о мире на Украине вел легитимный представитель украинской власти, готовый принимать решения для прекращения войны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского «не тем человеком для переговоров».

«Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», — сказал представитель Кремля.

Москва рассчитывает, что американские переговорщики в ближайшее время смогут проинформировать президента России Владимира Путина о контактах с украинской и европейской сторонами.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу. И американские переговорщики, господин [Стив] Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль своевременно сообщит, когда и где состоится встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками по Украине.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Авито Авто: В Рязанской области интерес к электромобилям и гибридам с пробегом вырос на 37% за год
Следующая статья
Названы места, откуда запускали дроны на Москву
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Названа причина смерти журналиста и телеведущего Михаила Пономарева

С 1991 по 1999 год он работал на телеканале РТР, войдя в историю как один из самых первых ведущих информационной программы «Вести».
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Политика

Нарколог прокомментировал скандальное интервью Зеленского

Может ли необычная реакция человека говорить о зависимости? Нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время интервью NBC.
Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Назван главный виновник уничтожения 2000 бойцов ВСУ в котле у Харькова

Ян Гагин рассказал, что иностранные наёмники отказались выполнять задачу, а часть из них дезертировала. Рассказываем, что эксперт сообщил о ситуации на харьковском направлении и роли Михаила Драпатого.
Темы
Погода

Ночные заморозки и до +16 днём ожидается в Рязанской области 21 октября 

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.
Культура и события

Захар Прилепин высказался о возрасте Анатолия Новикова на стеле в Скопине

Из-за этого школьники думают, что наши классики — литературные, музыкальные, живописные — это сборище древних дедов. А это категорически не так
Спорт

В Рязани перенесли дату открытия Бегового Центра ВФЛА

Торжественное открытие Бегового Центра в Рязани, запланированное на 26 октября, переносится.
Новости России

Умер бывший футболист «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Олег Гарин

Как сообщил ТАСС источник, одной из возможных причин смерти могли стать проблемы с сердцем. Собеседник агентства уточнил, что Гарин ранее не жаловался на здоровье. По его словам, речь не идёт о криминале или несчастном случае.
Новости кино и ТВ

Сарик Андреасян начал снимать «Сказку о спящей царевне и семи богатырях»

В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря 2027 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».
Новости России

Пиво и жёсткие тренировки провоцируют тяжелую болезнь у российских зумеров

Высокобелковые диеты, тяжёлые силовые нагрузки и пиво могут влиять на уровень мочевой кислоты в организме.
Все события Рязани и области

Названы места, откуда запускали дроны на Москву

Эксперт назвал три украинские области, откуда запускали беспилотники на Московский регион. Он считает атаки частью разведывательной операции НАТО по проверке российской системы ПВО.
Общество

Авито Авто: В Рязанской области интерес к электромобилям и гибридам с пробегом вырос на 37% за год

Эксперты Авито Авто изучили рынок электромобилей и гибридов с пробегом в Рязанской области за III квартал 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, самыми популярными моделями данной категории стали Voyah Free, Li Auto L7 и Li Auto L9, а средняя стоимость  машины составила 5,9 млн рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье