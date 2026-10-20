Священник объяснил, почему добрых дел недостаточно для попадания в рай

Неверующий человек не может попасть в Царствие Небесное, однако окончательное решение о спасении души остается за Богом. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко.

Священник подчеркнул, что добрые поступки и соблюдение моральных принципов сами по себе не гарантируют человеку спасения. При этом люди не могут заранее определить, кто именно окажется в раю, поскольку человеческие представления о религиозных правилах не ограничивают волю Создателя.

По словам Ильяшенко, спасение нельзя рассматривать как результат выполнения определенного набора условий. Окончательно понять, кто удостоится Царствия Небесного, можно будет только после Страшного суда.

«Спасение — это дело Божье, сам человек спастись не может. При этом спасение остается тайной: нет формальных условий, зафиксировав которые, можно быть уверенным в успехе», — пояснил иерей.

Он добавил, что в вопросе спасения важную роль играет крещение. Однако, несмотря на прямые указания в христианском учении, окончательный исход зависит от решения Господа.

«Но как именно и кто спасется — решает Господь Бог, а Он может все», — заключил Филипп Ильяшенко.