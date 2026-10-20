В Рязани открыли запись для регистрации брака в очень неожиданную дату 

Главное управление ЗАГС Рязанской области открыло запись на регистрацию брака 31 декабря 2026 года. Торжественные церемонии пройдут во Дворце торжеств города Рязани.

Будущие супруги смогут встретить Новый 2027 год уже в статусе мужа и жены. Организаторы обещают праздничную атмосферу с Дедом Морозом, нарядной елкой и новогодним оформлением.

Подать заявление на заключение брака можно непосредственно во Дворце торжеств или через портал Госуслуг.

Для оформления документов потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также квитанция об уплате госпошлины в размере 350 рублей. Если один из будущих супругов ранее состоял в браке, необходимо приложить документы, подтверждающие его прекращение.