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Общество

В Рязани открыли запись для регистрации брака в очень неожиданную дату 

Алексей Самохин
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Главное управление ЗАГС Рязанской области открыло запись на регистрацию брака 31 декабря 2026 года. Торжественные церемонии пройдут во Дворце торжеств города Рязани.

Будущие супруги смогут встретить Новый 2027 год уже в статусе мужа и жены. Организаторы обещают праздничную атмосферу с Дедом Морозом, нарядной елкой и новогодним оформлением.

Подать заявление на заключение брака можно непосредственно во Дворце торжеств или через портал Госуслуг.

Для оформления документов потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также квитанция об уплате госпошлины в размере 350 рублей. Если один из будущих супругов ранее состоял в браке, необходимо приложить документы, подтверждающие его прекращение.

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