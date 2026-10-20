Что нельзя делать 21 октября, народные приметы на Пелагею Ознобницу

Двадцать первого октября на Руси доставали из сундуков тулупы, тяжёлые шубы, тёплые шапки и рукавицы. Хозяйки зашивали каждую дырочку на одежде. Считалось, что оставлять дырявые карманы — к бедности. Праздник называли Пелагея Ознобница. А ещё — Зябушка или Починки. К этому времени на Руси по-настоящему чувствовалось дыхание приближающейся зимы.
Преподобная Пелагия жила в V веке в Антиохии. Изначально она была известна как невероятно красивая, но легкомысленная танцовщица. Всё изменила случайная встреча. Услышав пламенную проповедь епископа Нонна о Страшном суде, Пелагия была настолько потрясена, что оставила прежнюю жизнь.
Приняв крещение, она раздала всё своё богатство бедным. Облачилась в монашеские одежды и удалилась в келью на Елеонской горе. Там, в непрестанной молитве и строжайшем посте, она провела около сорока лет.
Вместе с ней церковь воспоминает преподобного Трифона Вятского. В миру его звали Трофим, и жил он в XVI веке. С юных лет душа его тянулась к Богу. Приняв постриг, он основал в 1580 году Успенский монастырь в Хлынове (нынешний Киров). Строгий подвижник и горячий молитвенник, он стал духовным ориентиром для многих. Именно в день его памяти в 2007 году было установлено празднование Собора Вятских святых. Куда вошли имена тридцати подвижников и одной подвижницы.
На Руси святому Трифону молились моряки и те, чья жизнь была связана с водной стихией. Просили заступничества в минуты опасности.
Что можно делать 21 октября
Сходить в храм, поставить свечу и от всей души помолиться преподобной Пелагии и преподобному Трифону.
Привести в порядок зимний гардероб, зашить карманы и починить обувь.
Заняться рукоделием. Связать близким тёплые шарфы, носки или варежки. Матери бережно вязали для детей новые носки и варежки.
Сделать зимние припасы. Заквасить капусту или засолить огурцы. Бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой опускали на дно рек.
На закате зажечь свечу у окна. Этот уютный обычай помогал отогнать осеннюю тоску и делал зимние вечера по-настоящему семейными.
Что нельзя делать 21 октября
Начинались запреты с лени. Лениться и бездельничать не разрешалось.
Дальше шли слова. Сплетничать, злословить и ругаться не следовало. Пустые и грубые слова привлекали в дом негатив, ссоры и болезни.
Сны в этот день тоже попадали под запрет. Рассказывать свои сны не советовали до захода солнца. Не делились ни дурными, ни хорошими снами. Первые могли сбыться, а вторые — развеяться.
Работа в саду и огороде запрещалась. Ломать ветки или рубить деревья не стоило. По поверью, это сулило ломоту в руках и ногах на целый год.
Посуда на ночь требовала внимания. Не оставляйте немытую посуду. Вместе с грязью на пороге могли появиться разлад и неудачи.
Важные дела в этот день откладывали. Не начинали серьёзных дел, не принимали судьбоносных решений. Не вели дел с незнакомцами. А также не давали в долг и не брали взаймы.
Алкоголь в этот день не употребляли. А рваную и грязную одежду не носили. Это притягивало затяжные хлопоты.
Зеркало тоже попадало под запрет. Долго смотреться в него не рекомендовалось. Чтобы не потерять жизненные силы.
И завершался список запретом на первые свидания. Считалось, что избранник может оказаться ненадёжным человеком.
Народные приметы на 21 октября
· Дятел громко стучит по дереву — готовься к сильным морозам.
· Облака плывут низко к самой земле — будет холодно.
· Листья на берёзе ещё не опали — снег выпадет поздно.
· Вокруг луны видны ореолы и круги — лето будет сухим.
· Звёзды ярко сияют — погода порадует, тускло мерцают — жди ненастья.
· Голубь прячет лапку в перья — приближается похолодание.
· Лес начинает сереть — к скорому морозу.
· В лесу появились поздние грибы — снег ещё не скоро укроет землю.
· Туманный круг вокруг солнца — к сухой и ясной погоде.
· Мыши роют норы на тёплую сторону — зима будет суровой.
· Яркая и чёткая луна — следующее лето выдастся засушливым.