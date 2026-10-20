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Что нельзя делать 21 октября, народные приметы на Пелагею Ознобницу

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Двадцать первого октября на Руси доставали из сундуков тулупы, тяжёлые шубы, тёплые шапки и рукавицы. Хозяйки зашивали каждую дырочку на одежде. Считалось, что оставлять дырявые карманы — к бедности. Праздник называли Пелагея Ознобница. А ещё — Зябушка или Починки. К этому времени на Руси по-настоящему чувствовалось дыхание приближающейся зимы.

Преподобная Пелагия жила в V веке в Антиохии. Изначально она была известна как невероятно красивая, но легкомысленная танцовщица. Всё изменила случайная встреча. Услышав пламенную проповедь епископа Нонна о Страшном суде, Пелагия была настолько потрясена, что оставила прежнюю жизнь.

Приняв крещение, она раздала всё своё богатство бедным. Облачилась в монашеские одежды и удалилась в келью на Елеонской горе. Там, в непрестанной молитве и строжайшем посте, она провела около сорока лет.

Вместе с ней церковь воспоминает преподобного Трифона Вятского. В миру его звали Трофим, и жил он в XVI веке. С юных лет душа его тянулась к Богу. Приняв постриг, он основал в 1580 году Успенский монастырь в Хлынове (нынешний Киров). Строгий подвижник и горячий молитвенник, он стал духовным ориентиром для многих. Именно в день его памяти в 2007 году было установлено празднование Собора Вятских святых. Куда вошли имена тридцати подвижников и одной подвижницы.

На Руси святому Трифону молились моряки и те, чья жизнь была связана с водной стихией. Просили заступничества в минуты опасности.

Что можно делать 21 октября

Сходить в храм, поставить свечу и от всей души помолиться преподобной Пелагии и преподобному Трифону.

Привести в порядок зимний гардероб, зашить карманы и починить обувь.

Заняться рукоделием. Связать близким тёплые шарфы, носки или варежки. Матери бережно вязали для детей новые носки и варежки.

Сделать зимние припасы. Заквасить капусту или засолить огурцы. Бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой опускали на дно рек.

На закате зажечь свечу у окна. Этот уютный обычай помогал отогнать осеннюю тоску и делал зимние вечера по-настоящему семейными.

Что нельзя делать 21 октября

Начинались запреты с лени. Лениться и бездельничать не разрешалось.

Дальше шли слова. Сплетничать, злословить и ругаться не следовало. Пустые и грубые слова привлекали в дом негатив, ссоры и болезни.

Сны в этот день тоже попадали под запрет. Рассказывать свои сны не советовали до захода солнца. Не делились ни дурными, ни хорошими снами. Первые могли сбыться, а вторые — развеяться.

Работа в саду и огороде запрещалась. Ломать ветки или рубить деревья не стоило. По поверью, это сулило ломоту в руках и ногах на целый год.

Посуда на ночь требовала внимания. Не оставляйте немытую посуду. Вместе с грязью на пороге могли появиться разлад и неудачи.

Важные дела в этот день откладывали. Не начинали серьёзных дел, не принимали судьбоносных решений. Не вели дел с незнакомцами. А также не давали в долг и не брали взаймы.

Алкоголь в этот день не употребляли. А рваную и грязную одежду не носили. Это притягивало затяжные хлопоты.

Зеркало тоже попадало под запрет. Долго смотреться в него не рекомендовалось. Чтобы не потерять жизненные силы.

И завершался список запретом на первые свидания. Считалось, что избранник может оказаться ненадёжным человеком.

Народные приметы на 21 октября

· Дятел громко стучит по дереву — готовься к сильным морозам.

· Облака плывут низко к самой земле — будет холодно.

· Листья на берёзе ещё не опали — снег выпадет поздно.

· Вокруг луны видны ореолы и круги — лето будет сухим.

· Звёзды ярко сияют — погода порадует, тускло мерцают — жди ненастья.

· Голубь прячет лапку в перья — приближается похолодание.

· Лес начинает сереть — к скорому морозу.

· В лесу появились поздние грибы — снег ещё не скоро укроет землю.

· Туманный круг вокруг солнца — к сухой и ясной погоде.

· Мыши роют норы на тёплую сторону — зима будет суровой.

· Яркая и чёткая луна — следующее лето выдастся засушливым.

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