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Народные приметы и строгие запреты 8 октября на Сергея Курятника

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Восьмого октября на Руси не ели курицу и яйца. Считалось, что это большой грех. Зато шли в баню — смыть тревоги, неприятности и тяжёлые мысли. Праздник называли Сергей Курятник. В этот день убирали дом, помогали нуждающимся и совершали добрые поступки.

Что можно делать 8 октября

В этот день рекомендуется сходить в баню. Так символически смывали с себя тревоги, неприятности и тяжёлые мысли. После бани человек, по поверьям, начинал новый этап с чистого листа.

Полезно навести порядок в доме. Уборка помогала не только избавиться от пыли и грязи, но и очистить пространство от негативной энергии. Мыли полы, вытирали пыль, проветривали комнаты. Считалось, что чистота в доме притягивает достаток.

Также в этот день особенно важно совершать добрые поступки. За проявленную щедрость и помощь другим добро обязательно вернётся. Предки верили, что доброта в этот день имеет особую силу.

Что нельзя делать 8 октября

Начинались запреты с еды. По народным поверьям, в этот день нельзя употреблять куриное мясо и яйца. Это считалось большим грехом. День был связан с почитанием святого Сергея, а курица и яйца — с домашней птицей, которую он оберегал.

Запрещается злиться, ссориться, оскорблять окружающих. Таить обиду, завидовать, хвастаться и проявлять гордыню тоже не следовало. Лениться и избегать работы тоже не рекомендовалось.

Внешний вид в этот день тоже имел значение. Не стоит одеваться неряшливо или носить грязную одежду. Это могло навлечь проблемы и неудачи.

Находки на земле требовали осторожности. Нельзя поднимать вещи, найденные на улице. Согласно приметам, это могло обернуться бедами или даже сглазом.

Помощь ближнему была обязательной. Не рекомендуется отказывать тем, кто в ней нуждается. Иначе можно самому столкнуться с трудностями.

Народные приметы на 8 октября

· Если ночью выпал снег — настоящая зима придёт уже 21 ноября.

· Ясная погода — такая же продержится ещё около трёх недель.

· Северный ветер — к суровой и морозной зиме.

· Южный ветер — к мягкой и тёплой зиме.

· Западный ветер — к снежной зиме.

· Если на берёзе до сих пор держатся листья — снег выпадет ещё не скоро.

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