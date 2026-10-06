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Что запрещено делать 7 октября на Феклу Запрядальницу и народные приметы, чтобы не потерять удачу и деньги

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Седьмого октября на Руси женщины садились за прялку. Верили, что вместе с нитями можно «спрясть» себе удачу и лад в семье. А в полночь хозяева топили овины для сушки снопов. Яркое зарево от огня озаряло ночное небо. Праздник называли Фекла Запрядальница. А ещё — Заревница. В этот день часто играли свадьбы. Браки считались особенно крепкими.

Главная героиня дня — первомученица Фекла Иконийская. Одна из первых женщин-христианок, пострадавших за веру. Она родилась в I веке в городе Икония в богатой языческой семье. Отличалась редкой красотой. Услышав проповедь апостола Павла, девушка решила не выходить замуж и посвятить себя служению Богу. Её мать и жених были против. За неповиновение Феклу приговорили к сожжению. Но пламя потушил сильный дождь. Позднее она обратила в христианство и свою мать. Также седьмого октября совершается память преподобного Никандра Псковского. Русского святого XVI века. Он с детства стремился к духовным подвигам. После смерти отца убедил мать раздать имение бедным. Оба приняли монашеский постриг.

В народе этот день называют Феклой Запрядальницей или Заревницей. Название «Запрядальница» связано с тем, что с седьмого октября женщины начинали прясть пряжу. Верили, что вместе с нитями можно «спрясть» себе удачу и лад в семье.

Название «Заревница» появилось из-за другой традиции. В полночь хозяева топили овины для сушки снопов. Яркое зарево от огня озаряло ночное небо. Из-за частых пожаров в это время святую и прозвали «заревницей».

Что можно делать 7 октября

Посетить богослужение и помолиться святой Фекле о здравии родных и близких. Женщинам — садиться за прялку. Считалось, что вместе с нитями можно «спрясть» удачу и благополучие в доме.

Играть свадьбы. Брак, заключённый на Феклу, считался особенно крепким и счастливым. Крестьяне верили, что на Феклу «всё, что завязано, развязать не получится». Поэтому союзы, созданные в этот день, были на редкость прочными.

Заниматься домом и наводить порядок. Чистый дом, по поверьям, привлекал благополучие в семейную жизнь. Угощать молотильщиков кашей и пирогом после начала молотьбы. Ходить по грибы — искать боровики. Варить борщ из свежей свёклы.

Что нельзя делать 7 октября

Начинались запреты с денег. Давать в долг и брать взаймы не советовали. По поверью, это грозило финансовыми сложностями. А раз день не подходил для денежных дел, то и крупные сделки откладывали. Начинать новое дело тоже не стоило. День считался неподходящим для стартов.

Слова и настроение в этот день имели особый вес. Плакать и грустить запрещалось. Считалось, что тоска, пережитая в этот день, растянется на целый год. А раз грустить нельзя, то и ругаться со сквернословием не следовало. Негативная энергия могла вернуться с тройной силой. Хвастаться достатком и жаловаться на судьбу тоже не рекомендовалось.

Впускать в дом незнакомцев запрещалось. Незваные гости могли принести проблемы и ссоры. А оставлять дом пустым и ходить в гости не советовали. Считалось, что с гостями потом испортятся отношения.

Употреблять алкоголь не рекомендовалось. Под влиянием хмеля можно было совершить дурной поступок. Заниматься тяжёлым трудом — стирать, гладить, шить — тоже не стоило. А покупки впрок в этот день не делали.

Народные приметы на 7 октября

· Гром в этот день — к тёплой и бесснежной зиме.

· Птицы низко летают над землёй — к ранней и морозной зиме.

· Иней на траве с утра — скоро выпадет первый снег.

· Листва на деревьях ещё не облетела — зима придёт поздно.

· Щедрый урожай рябины — к трескучим морозам.

· Много желудей на дубах — зима будет мягкой, бесснежной и короткой.

· Высокие муравейники — к морозной зиме.

· Ветреный день — к суровой зиме.

· Вороны садятся близко к жилью — скоро придут сильные морозы.

· Первый снег выпал сразу после дождя — он долго не растает, а морозы рано вступят в свои права.

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