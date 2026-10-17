Почему 18 октября нельзя надевать новую одежду, народные приметы на Харитинин день

Восемнадцатого октября на Руси женщины садились за прялки. Первую нить нового холста называли «животворной». Её повязывали на левое запястье, чтобы никто не сглазил. Праздник называли Харитинин день. А ещё — Харитины-первые холстины. В этот день мужчины начинали валять валенки, а девушки собирались на посиделки.

Восемнадцатого октября православные вспоминают святую мученицу Харитину Амисийскую. Она жила в IV веке и пострадала за христианскую веру. В народном календаре дата закрепилась как Харитинин день. Святая Харитина считалась покровительницей рукоделия. Женщины обращались к ней с просьбами об успехах в прядении и ткачестве. А ещё — о терпении и усердии в учёбе.

Что можно делать 18 октября

Мужчины занимались традиционными ремёслами. Валяли валенки и плели лапти . Считалось, что работа с шерстью и обувью в этот день приносит в дом достаток и надёжный «тыл».

Хозяйки садились за рукоделие. Первую нитку, вытканную восемнадцатого октября, называли «животворной». Её повязывали на руку, чтобы никто не сглазил. Эта нить считалась оберегом на весь год.

Считалось, что на свидание лучше надеть что-то красное. Такой цвет, по поверьям, помогает отношениям развиваться гармонично и даже может привести к свадьбе.

Одевались в этот день теплее. Боялись подхватить осеннюю лихорадку. Тёплая одежда считалась не просто защитой от простуды, но и оберегом от тёмных сил.

Также в этот день старались совершать добрые дела. Помощь нуждающимся, пожертвование на храм, забота о животных. Милостыня, поданная от чистого сердца, очищает душу и приносит в дом мир.

Что нельзя делать 18 октября

Начинались запреты с внешнего вида. Тёмную одежду, особенно для свиданий, старались не выбирать. По приметам, такой наряд мог принести размолвки, расставание и другие неприятности. Не советовали надевать и совсем новую одежду — верили, что она может притянуть неудачи .

Лень в этот день попадала под строгий запрет. Считалось, что тот, кто проводит день без дела, накликает на себя трудности в работе и денежные проблемы.

Запрещалось завидовать чужому счастью, успехам и достатку. Иначе удача могла обойти стороной. Не стоило и хвалиться своими достижениями. По поверьям, так можно лишиться того, чем гордишься.

О своих планах посторонним людям тоже лучше не рассказывать. Считалось, что тогда задуманное может сорваться или обернуться неприятностями.

Женщинам не рекомендовалось работать с иглами. Верили, что такие повседневные моменты могут повлиять на судьбу и благополучие семьи.

День не годился для серьёзных перемен. Не рекомендуется начинать новые дела или проекты. Успех в них может быть под вопросом. Не стоит делать крупных покупок или тратить деньги на ненужные вещи. День не считается удачным для финансовых операций.

И завершался список запретом на шумные застолья. Не рекомендуется устраивать шумные вечеринки, чтобы потом не пришлось лить слёзы. А вот собраться с близкими за общим столом, чтобы помянуть усопших родственников, считалось делом богоугодным.

Народные приметы на 18 октября

· Если в небе кружат галки и вороны — жди снега .

· Треск деревьев в лесу предвещает хорошую погоду .

· Если дым от костра стелется по земле — скоро пойдёт дождь.

· Беспокойное поведение домашнего скота сулит ненастье.

· Если облака движутся против ветра — это к снегопаду.

· Утренний иней обещает сухую погоду на всю следующую неделю.

· Если восемнадцатого октября стоит безветрие — скоро похолодает.

· Если снега к этому дню нет — зима наступит нескоро.

· Если с вишни полностью опали листья — скоро установится настоящая зимняя погода.

· Если на дубах и берёзах ещё остались листья — зима будет суровая.