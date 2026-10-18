Что нельзя и можно делать 19 октября, народные приметы на Фомин день

Девятнадцатого октября на Руси говорили: «На Фому не зевай — тепло одевай». Считалось, что с этого дня начинаются первые настоящие морозы. В этот день утепляли дома, варили густые супы и мирились с близкими.

Девятнадцатого октября в православной традиции вспоминают апостола Фому. Одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Он известен своим сомнением в воскресении Спасителя. Но когда Христос явился ему и позволил дотронуться до своих ран, Фома уверовал всем сердцем.

Что можно делать 19 октября

Этот день посвящён спокойствию, вере и завершению дел. Все начатое в Фомин день будет удачным, если делать это с чистыми помыслами.

Завершать начатое. День хорош для того, чтобы доделать старые дела, закрыть долги и разобраться с обещаниями. Всё, что тянулось долго, наконец получало завершение.

Помириться с близкими. Считается, что прощение, дарованное в этот день, очищает душу. Прощали старые обиды и не принимали поспешных решений.

Заняться домашними делами. Уборка и порядок в доме в Фомин день приносят гармонию в семью. Хозяйки варили густые супы, пекли хлеб, убирали зерно, закрывали амбары. Мужчины латали заборы, ремонтировали телеги и проверяли печи.

Сварить горячее блюдо и накормить гостей. Щедрость в этот день — залог достатка зимой. В некоторых регионах России девятнадцатое октября считали днём домашнего уюта.

Провести вечер спокойно. Желательно без громких разговоров и телевизора. Ведь это время для общения с родными.

Подарить близкому что-то полезное или тёплое. Добрый поступок привлекает добро и защищает от болезней.

Что нельзя делать 19 октября

Начинались запреты со слов. Ссориться и спорить не рекомендовалось. Любой конфликт может затянуться до конца зимы. А жаловаться на жизнь и вовсе запрещалось. В этот день слова обладают особой силой — сказанное с унынием может исполниться.

Деньги в этот день требовали особого внимания. Нельзя брать или давать деньги в долг. Деньги, отданные на Фому, не возвращаются.

Дорога тоже попадала под запрет. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путь будет трудным или бесполезным.

Лень в этот день наказывалась особо. Нельзя лениться и спать допоздна.

Работа после заката не приветствовалась. После захода солнца Фомин день принадлежит отдыху и молитве.

И завершался список запретом на хвастовство. Фома не терпел гордыни.

Народные приметы на 19 октября

· Утро туманное — зима будет мягкая и снежная.

· Ясный день — к морозной зиме.

· Ветер с юга — к оттепели, с севера — к метелям.

· Вороны каркают у дома — к снегопаду.

· Кошка спит, свернувшись клубком — жди похолодания.

· Паук спускается по нитке — к перемене погоды.

· Дым из трубы идёт прямо вверх — мороз близко.