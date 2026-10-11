Что нельзя делать 12 октября, народные приметы на Феофана Милостивого

Двенадцатого октября на Руси помогали немощным. Утром шли в храм и обязательно брали с собой еду для бедняков у ворот. Хозяйки пекли сдобу, чтобы накормить сирот и стариков. Праздник называли Феофан Милостивый. В этот день заботились о бездомных животных и прощали обидчиков.

Что можно делать 12 октября

День Феофана Милостивого на Руси проводили, помогая нуждающимся. Благотворительность играла в старину большую роль. Наши предки не сомневались, что всё добро вернётся им сторицей. И старались никого не обделить.

Отправляясь утром в храм, они обязательно брали с собой еду для бедняков у ворот. Хозяюшки выпекали сдобу, чтобы накормить сирот и стариков. Те, у кого водилась монета, непременно подавали нуждающимся.

Не оставляли без внимания и животных. Считалось добрым знаком приютить кошку или покормить бездомную собаку. Про птиц тоже помнили. Им выносили зерно.

Этот день нужно провести в мире и гармонии с собой и окружающими. Не стоит выяснять отношения. Напротив, нужно простить обидчиков и извиниться перед теми, кому сделали плохо.

Двенадцатого октября, если верить приметам, важно повидаться с друзьями. Тогда целый год не придётся страдать от одиночества. Можно навестить соседей, заглянуть к знакомым, которых давно не видели. Вашему визиту будут рады, можете не сомневаться.

Если в этот день съесть свежую выпечку, то неудачи стороной обойдут. А если много пирогов приготовить, можно и денежную удачу в дом привлечь. Во всяком случае, так говорили на Руси.

Что нельзя делать 12 октября

Начинались запреты с главного. В день Феофана Милостивого нельзя было отворачиваться от бедняков и занедуживших. Отказывать во внимании старикам и одиноким тоже запрещалось. Тому, кто забудет про это правило, в старину сулили болезни и нищету.

Дальше шли запреты на слова и поведение. Не разрешалось вести себя надменно, хвастаться, сквернословить. Сплетничать, высмеивать окружающих и желать кому-либо зла тоже не следовало. Якобы весь негатив вернётся человеку бумерангом.

Находки на земле требовали осторожности. Ни в коем случае не стоит поднимать что-либо чужое. Обнаружив чей-то кошелёк или золотое украшение, необходимо пройти мимо. А если взять ценную находку и забрать домой, можно притянуть к себе порчу.

Деньги в этот день тоже требовали внимания. Не надо делать крупные покупки и тратить всё до копейки. Наказанием за нарушение запрета может стать голод.

В этот день не следует ходить на свидания и объясняться в чувствах. Очень скоро вы разочаруетесь в объекте своей симпатии.

Животных и птиц обижать запрещалось. А то весь следующий год придётся с протянутой рукой провести.

Подругам не стоит меняться одеждой. В противном случае ни одна, ни вторая семейного счастья не увидят.

Если женщина ждёт ребёнка, ей лучше не сидеть на углу стола. Из-за этого малыш некрасивым родится.

Супругам запрещалось рассказывать кому-либо о своих ссорах. Это может привести к скорому расставанию.

Гадать и проводить привороты не разрешалось. Ворожея рискует навлечь на себя гнев Высших сил, утверждали на Руси. Последствия могут быть самыми неприятными.

Двенадцатого октября строго-настрого запрещается пить алкоголь. Это чревато бессонницей или ночными кошмарами.

Народные приметы на 12 октября

· Туманное утро — к тёплой погоде в течение недели.

· Туман вечером — к мягкой зиме.

· Если погода внезапно испортилась и пошёл дождь — сугробы вырастут ещё до начала зимы.

· Сильный ветер — к студёному январю.

· Если на берёзе ещё много листьев — ранней зимы можно не бояться.

· Яркие звёзды в ночном небе — к похолоданию.