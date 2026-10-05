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Народные приметы 6 октября, что нельзя делать на Ираиду Спорную

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Шестого октября на Руси отмечали память девы Раисы Александрийской. В народе её звали Ираида. На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, шли к месту слияния двух рек. Набирали в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начинала убывать вода, набранная из менее полноводной реки, значит, денежные неурядицы скоро закончатся.

Что можно делать 6 октября

В этот день можно крестить детей, посещать церковь и венчаться. Церковные таинства в этот день считались особенно благоприятными.

Убираться в доме. Наводили порядок перед холодным временем года. Мыли полы, вытирали пыль, проветривали комнаты. Считалось, что чистота в доме притягивает достаток.

Для привлечения финансового благополучия нужно положить в кошелёк монетку с изъяном. Ту, что была получена в качестве сдачи. Верили, что такая монета притягивает деньги и не даёт им уходить.

Что нельзя делать 6 октября

Начинались запреты с денег. Нельзя пересчитывать деньги или имущество. Считалось, что это может привести к финансовым потерям. Деньги в этот день старались не тревожить лишний раз.

Слова тоже попадали под запрет. Не стоит жаловаться на судьбу или беды. Это может притянуть новые несчастья. Предки советовали встретить день с благодарностью за то, что есть. А раз жалобы запрещены, то и хвалить других людей не рекомендовалось. Чтобы избежать сглаза. Даже доброе слово в этот день могло обернуться против человека.

Народные приметы на 6 октября

· Утренний иней предсказывает солнечный день.

· Если гуси летят высоко и громко кричат — это признак скорой зимы.

· Алый закат может сулить дождь и ветер.

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