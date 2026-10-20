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Ретроградный Меркурий возвращается: какие знаки зодиака пострадают больше всего

Анастасия Мериакри
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С 24 октября по 13 ноября 2026 года Меркурий будет находиться в ретроградном движении в знаке Скорпиона. Что это значит простыми словами, какие знаки зодиака пострадают сильнее всего и как пережить этот период без потерь для нервной системы, отношений и карьеры, рассказывает Life.ru.

Ретроградный Меркурий — это оптическая иллюзия. С Земли кажется, что планета начала двигаться по небу в обратную сторону. Этот эффект знаком каждому, кто хоть раз обгонял другую машину на трассе. Когда ваш автомобиль движется быстрее, соседний будто начинает отступать назад. При этом его водитель не включал заднюю передачу — просто изменилось положение машин относительно друг друга.

С планетами действует похожий принцип. Меркурий движется по орбите ближе к Солнцу и совершает полный оборот примерно за 88 земных суток, тогда как Земле нужен целый год. Планеты перемещаются с разными скоростями, и при определённом взаимном расположении возникает видимое попятное движение. Сам Меркурий продолжает идти по своей орбите в прежнем направлении — меняется лишь угол наблюдения с нашей планеты.

В астрологии этому явлению придают символическое значение. Меркурий считают планетой общения, мышления, информации, документов и поездок. Поэтому его движение «назад» трактуют как время возвращения к старым разговорам, незавершённым задачам и решениям, которые хочется пересмотреть. Это период, когда Вселенная как будто говорит: «Давай вернемся к тому, что не доделали, не досказали и не обдумали».

Даты и фазы ретроградного Меркурия осенью 2026 года

Астрологи выделяют три ключевых периода, связанных с ретроградностью:

  • Предтень (4–24 октября 2026). Меркурий еще движется прямо, но постепенно замедляется. В это время начинают всплывать старые вопросы, недоговоренности и темы, которые потребуют внимания в ближайший месяц.
  • Собственно ретроград (24 октября — 13 ноября 2026). Период видимого попятного движения в знаке Скорпиона. Именно в это время астрологи рекомендуют быть особенно осторожными с подписанием документов, началом новых проектов и важными разговорами.
  • Посттень (13–30 ноября 2026). Меркурий снова движется прямо, но постепенно набирает скорость. В это время можно окончательно разобраться с вопросами, которые всплыли во время ретрограда.

Что ждать каждому знаку зодиака

По прогнозам астрологов, ретроградный Меркурий затронет все знаки зодиака, но сильнее всего его почувствуют четыре представителя зодиакального круга.

Скорпион

Для представителей этого знака ретроградный Меркурий проходит прямо по их территории, поэтому влияние будет наиболее ощутимым.

Что может произойти:

  • Появится желание пересмотреть прежние цели и обещания, которые вы давали себе или другим
  • Старые разговоры могут вернуться в новом контексте
  • Возникнет потребность разобраться в своих истинных желаниях и мотивации

Совет астрологов: Будьте осторожнее с выбором слов. В этот период резкая реплика способна осложнить разговор, который можно было провести спокойно и конструктивно. Не торопитесь с выводами о людях и ситуациях — дайте себе время на обдумывание.

Практическая рекомендация: Заведите дневник и записывайте свои мысли и чувства. Это поможет не принимать импульсивных решений и лучше понять себя.

Телец

Ретроградный Меркурий активирует сферу партнерских отношений для Тельцов.

Что может произойти:

  • На первый план могут выйти недосказанность и старые разногласия с партнером (романтическим или деловым)
  • Всплывут темы, которые вы откладывали или избегали обсуждать
  • Возможно возвращение к вопросам финансовых договоренностей

Совет астрологов: Лучше прямо обсудить взаимные ожидания, чем проверять чувства друг друга намёками. Честный разговор сейчас ценнее, чем попытки угадать, что думает другой человек.

Практическая рекомендация: Составьте список вопросов, которые давно хотите обсудить с партнером, и выберите спокойный момент для разговора. Избегайте обвинительного тона — говорите о своих чувствах и потребностях.

Лев

Для Львов ретроградный Меркурий затрагивает сферу домашнего очага и семейных отношений.

Что может произойти:

  • Внимания могут потребовать бытовые планы и отношения с близкими
  • Всплывут старые семейные вопросы, которые казались закрытыми
  • Возможно изменение планов, касающихся дома или недвижимости

Совет астрологов: Стоит заново уточнить, кто за что отвечает в семье, и не принимать перемену семейных планов на личный счёт. То, что кажется хаосом, на самом деле может быть полезной перестройкой.

Практическая рекомендация: Проведите семейное собрание и обсудите распределение обязанностей. Это поможет избежать недопонимания и обид в период, когда коммуникация может быть затруднена.

Водолей

Водолеям ретроградный Меркурий принесет вызовы в профессиональной сфере.

Что может произойти:

  • Возможны недоразумения с руководством или коллегами
  • Старые рабочие задачи могут вернуться для доработки
  • Возникнет необходимость пересмотреть карьерные планы

Совет астрологов: Полезно уточнять задачи и сроки, подтверждать договорённости письменно и не отвечать на рабочие замечания сгоряча. В этот период особенно важно документировать все важные решения.

Практическая рекомендация: Ведите подробный рабочий дневник, фиксируйте все договоренности в переписке и не бойтесь переспрашивать, если что-то непонятно. Лучше показаться занудой, чем столкнуться с последствиями недопонимания.

Луна, фазы и их влияние на период ретрограда

Астрологи рассматривают движение Меркурия вместе с лунными циклами, так как Луна отвечает за эмоциональную сторону нашей жизни. На осенний ретроград 2026 года приходятся два важных лунных события:

Полнолуние 26 октября в Тельце

Это лунное событие связывают с обострением вопросов стабильности, денег и комфорта. Эмоциональный фон может быть напряженным, особенно в вопросах финансов и материальной безопасности.

Не принимайте важных финансовых решений в день полнолуния и ближайшие 2–3 дня. Дайте эмоциям улечься, прежде чем подписывать документы или совершать крупные покупки.

Новолуние 9 ноября в Скорпионе

Второе лунное событие связано с желанием разобраться в чувствах, доверии и личных обязательствах. Это время для глубокой внутренней работы и честного разговора с собой.

Используйте эту энергию для рефлексии. Задайте себе вопросы: чему я доверяю? Какие обязательства для меня действительно важны? От чего я хочу освободиться?

В прогнозах советуют спокойнее обсуждать болезненные темы и давать себе время перед важным решением. Не торопитесь — лучше принять решение на день позже, чем сожалеть о поспешном шаге.

Самочувствие в период ретроградного Меркурия

Многие люди жалуются на ухудшение самочувствия во время ретроградного Меркурия, но астрологи спешат успокоить: заранее ждать упадка сил или бессонницы не нужно. Надёжно предсказать физические симптомы по астрологическому календарю нельзя.

Однако есть косвенные факторы, которые действительно могут повлиять на ваше состояние:

Как пережить ретроградный Меркурий спокойно

Астрологи дают несколько универсальных рекомендаций для всех знаков зодиака:

Что стоит делать:

  1. Возвращайтесь к старым проектам — это идеальное время для доработки того, что было начато ранее
  2. Перечитывайте документы — перед подписанием внимательно изучайте все детали
  3. Восстанавливайте контакты — звоните старым друзьям и коллегам, с которыми потеряли связь
  4. Пересматривайте планы — возможно, то, что казалось правильным полгода назад, теперь требует корректировки
  5. Ведите записи — фиксируйте важные договоренности в письменном виде

Чего стоит избегать:

  1. Подписания важных контрактов — если возможно, отложите до окончания ретрограда
  2. Покупки сложной техники — высок риск скрытых дефектов или проблем с настройкой
  3. Начала новых масштабных проектов — лучше дождаться прямого движения Меркурия
  4. Импульсивных разговоров — особенно в состоянии усталости или раздражения
  5. Принятия окончательных решений — дайте себе время на обдумывание

Ретроградный Меркурий в Скорпионе с 24 октября по 13 ноября 2026 года — это не время для паники и отмены всех планов. Это период для глубокой работы над собой, своими отношениями и незавершенными делами.

Знак Скорпиона добавляет этому ретрограду особую интенсивность: он заставляет нас заглянуть вглубь себя, разобраться с теневыми сторонами личности и трансформировать то, что больше не служит нашему развитию.

Не сопротивляйтесь процессу. Если что-то идет не по плану, возможно, Вселенная пытается показать вам другой путь. Будьте гибкими, терпеливыми и открытыми к переменам — и тогда ретроградный Меркурий станет не источником стресса, а временем важных открытий и решений.

Помните: этот период закончится 13 ноября, и после посттени до 30 ноября вы сможете окончательно разобраться со всем, что всплыло на поверхность. А пока — дышите глубже, не торопитесь и доверяйте процессу.

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