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Происшествия

В Рязани мужчина поджег автомобиль соседа из-за многолетнего конфликта

Анастасия Мериакри
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Железнодорожному району Рязани раскрыли преступление, связанное с умышленным повреждением автомобиля. Подозреваемым в поджоге оказался 60-летний местный житель.

Вызов на улицу Мехзавода поступил вечером. Прибывшие полицейские обнаружили горящий автомобиль «Лада Веста». Огонь охватил подкапотное пространство. На месте также нашли емкость с остатками горючей жидкости. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что возгорание было результатом поджога.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его дома. Следственные действия показали, что у мужчины был конфликт с 52-летним соседом. Обычно их разногласия ограничивались словесными перепалками. Но в этот раз подозреваемый, будучи пьяным, облил капот машины соседа горючим и поджог её.

Сначала задержанный отрицал свою вину. Однако улики, включая следы на емкости с горючей жидкостью, подтвердили его причастность. Под давлением доказательств он признался.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая предусматривает наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальный срок лишения свободы по этой статье — пять лет.

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