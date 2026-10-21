В Рязани названы победители фестиваля «Зеркало сцены»

Во вторник, 20 октября, в Рязанском театре драмы прошла церемония закрытия XII фестиваля «Зеркало сцены». Награды вручали в 14 номинациях, и без сюрпризов не обошлось. Впрочем, как и без слёз, аплодисментов и тёплых слов.

Театральное сообщество города собралось в одном зале. И именно это, пожалуй, главное событие вечера. Потому что «Зеркало сцены» с самого начала задумывалось не как конкурс, а как разговор профессионалов о том, что происходит с театром сегодня. И разговор этот получился достаточно честным.

Главную награду — за лучший спектакль большой формы — жюри отдало «Агамемнону» Рязанского театра драмы (18+). Постановка собрала в себе все, за что сегодня ценят театр: масштаб, глубину и ту самую тишину в зале, когда слышно, как напряжённо дышат зрители рядом с тобой, в ожидании развязки. В малой форме выиграл «Юра» (12+) театра кукол. Спектакль о маленьком человечке, который сделает огромное дело, запомнившееся всему человечеству.

Лучшим режиссером стал Олег Жюгжда — за «Жизель» (12+) в театре кукол. Той же «Жизели» досталась и награда молодёжного жюри, которое впервые работало на фестивале. Символично, что спектакль, где говорят о сложном и взрослом, оказался ближе всего тем, кто только начинает свой путь в познании театра.

За лучшие актёрские работы награды получили Роман Горбачёв («Агамемнон», театр драмы) и Наталья Моргуненко («Сахарный ребёнок» (12+), театр драмы). Лучшей ролью второго плана жюри признало Константина Зенкова (роль Хлопуши) в спектакле «Пугачёв» (16+) в Рязанском ТЮЗе.

Полный список лауреатов XII фестиваля-премии «Зеркало сцены» выглядит так:

· «Лучший спектакль большой формы» – «Агамемнон», Рязанский театр драмы;

· «Лучший спектакль малой формы» – «Юра», Рязанский театр кукол;

· «Лучшая женская роль» – Наталья Моргуненко за роли Мамы и Стеллы в спектакле «Сахарный ребёнок», Рязанский театр драмы;

· «Лучшая мужская роль» – Роман Горбачёв за роль Агамемнона в спектакле «Агамемнон», Рязанский театр драмы;

· «Лучшая роль второго плана» – Константин Зенков за роль Хлопуши в спектакле «Пугачёв», Рязанский театр юного зрителя;

· «Лучший молодой актёр» – Семён Гизатуллин-Туленцев за роль Бориса в спектакле «Юра» и роль Альберта в спектакле «Жизель», Рязанский театр кукол;

· «Лучшая роль в спектакле для детской или подростковой аудитории» – Анастасия Сылка за роли Эли и Ольги в спектакле «Сахарный ребёнок», Рязанский театр драмы;

· «Лучшая работа режиссёра» – Олег Жюгжда, спектакль «Жизель», Рязанский театр кукол;

· «Лучшая работа художника-постановщика» – Анна Репина и Лариса Микина-Прободяк, спектакль «Жизель», Рязанский театр кукол;

· «Лучшая работа хореографа» – Алексей Ищук, спектакль «Жизель», Рязанский театр кукол;

· «Лучшая работа композитора» – Алексей Астахов, спектакль «Жизель», Рязанский театр кукол;

· «Лучшая работа художника по костюмам» – Анна Лифанова, спектакль «Обыкновенное чудо» (16+), Рязанский музыкальный театр;

· «Лучшая работа художника по свету» – Юрий Лебедев, спектакль «Юра», Рязанский театр кукол.

Премии жюри получили: Светлана Кузянина — за спектакль «Сахарный ребёнок» (режиссёр и хореограф Рязанского театра драмы); Мария Звонарёва — за роль Клитемнестры в «Агамемноне»; Ирина Маненкова — за роль Фаины Дымовны Пышной в спектакле «Легенда обо мне. Есенин» (16+); Полина Спиридонова — за роли Екатерины Александровны Есениной в «Легенде обо мне. Есенин» и Принцессы в «Обыкновенном чуде» (Рязанский музыкальный театр).

Особенным вечер стал для Риммы Петровны Морозовой, артистки Рязанского театра драмы. 60 лет работы и всего одна запись в трудовой книжке. Ей вручили премию за вклад в развитие театрального искусства Рязанской области. Решение, по словам организаторов, единогласное. А министр культуры региона Екатерина Шуранова объявила со сцены о присвоении Римме Петровне почётного звания деятеля искусств Рязанской области.

«Фестиваль растет и развивается, крепнет театральное сообщество. Так важно и ценно, что помимо профессиональных, творческих побед он дает нам уникальную возможность почувствовать плечо союзников, порадоваться успехам коллег и поблагодарить их! Спасибо, друзья!», — сказала Екатерина Шуранова.

Кстати, сценарий торжественной церемонии награждения, начиная с самой первой, пишет именно Екатерина Шуранова. Двенадцатое «Зеркало сцены» не стало исключением.

Церемония была посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России и Году единства народов России. Поэтому центральной темой стало единение, лейтмотивом — поиск героя нашего времени, а символом — маяк. Он указывает путь, обещает безопасность, хранит свет и освещает мир. Задач много, но маяк создан для того, чтобы принимать один вызов за другим и блестяще справляться со своей миссией.

Специальные номинации (вне конкурса, решение принимает театральное сообщество региона коллегиально) в этом году выглядели так: звание «Мастер» — у Татьяны Викторовны Чернявской, заслуженного работника культуры РФ; «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — у Риммы Петровны Морозовой; «За поддержку театрального искусства Рязанской области» — у Губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова.

Константин Кириллов отметил:

«Наш город развивается, а вместе с ним развиваются театры. Новые пространства, новые учреждения культуры, создание Рязанского театра балета, открытие Национального центра «Россия» и Дома музыки — в регионе реализуется очень большое число масштабных, значимых на всероссийском уровне проектов в сфере культуры. Я благодарю Губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова за эту работу, поддержку и внимание от имени всего театрального сообщества!»

В состав жюри фестиваля входили: Марина Александровна Гайкович — музыковед, музыкальный критик, начальник литературно-издательского отдела Большого театра России, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения; Олеся Викторовна Кренская — театровед, театральный критик, член жюри российских и международных театральных фестивалей, заместитель директора Санкт-Петербургского театра «Karlsson Haus»; Виктор Леонидович Никоненко — сценограф, режиссёр-постановщик ГАЦТК им. С. В. Образцова, художник-постановщик театра и кино, многократный лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», Заслуженный художник Российской Федерации.

Официальная часть сопровождалась музыкой. На сцене выступил Иван Замотаев с командой «Замотаев Бэнд». Также в торжественной церемонии принимали участие: народный театр танца «ОГНИ» под руководством Светланы Леженкиной; хор мальчиков «Славия» центра Одаренных детей «Гелиос» под руководством Алёны Коробковой и Юрия Леонтьева; театр танца «БАНЗАЙ» под руководством Анны Кряжевой. Ведущие вечера — Владимир Рогулин, солист Рязанского академического русского народного хора имени Евгения Попова, и Ксения Ракчеева, телеведущая телеканал ТКР.

Между номинациями звучали слова о том, что театр — самое живое место в мире.

«Зеркало сцены» завершилось. Но судя по тому, как неспешно расходились люди из зала, разговор о театре здесь только начинается.