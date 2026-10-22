Павел Малков взял на контроль строительство крупнейшей поликлиники в Рязани

Новую поликлинику в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани планируют достроить в следующем году. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и станет крупнейшим в Рязанской области. Сроки завершения строительства обсудили на личном приеме граждан, который губернатор Павел Малков провел в общественной приемной Президента РФ.

С вопросом о ходе работ к главе региона обратился житель Рязани Валентин Катровский. Он поинтересовался, когда завершат строительство объекта, возводимого по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников пояснил, что в марте этого года власти расторгли контракт с прежним подрядчиком из-за невыполнения обязательств. В июле на строительство заключили новый договор.

Сейчас рабочие завершают устройство кровли и монтаж оборудования котельной. В ближайшее время должны начаться фасадные работы, а зимой строители перейдут к внутренней отделке помещений.

В следующем году власти рассчитывают закончить строительство, благоустроить территорию и приобрести необходимое медицинское оборудование.

«Обязательно достроим поликлинику. Стройку держу на личном контроле. Также помогает наш депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Михайлович Макаров», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор добавил, что в Дашково-Песочне уже открыли детскую стоматологию, центр амбулаторной онкологической помощи и центр амбулаторного диализа. Кроме того, началось строительство филиала детской поликлиники.

По словам Малкова, крупному микрорайону необходимо расширять доступность медицинской помощи, чтобы жители могли получать ее рядом с домом.